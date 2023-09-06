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«Его самый большой подарок»: у погибшего на СВО Ленара Шамсиева родился сын
Жительница села Калмаш Тукаевского района РТ Лилия Шамсиева стала мамой во второй раз. Она родила мальчика. Отец ребенка Ленар Шамсиев в январе этого года героически погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
«Это самый большой подарок моего Ленара. Родился здоровый малыш, 56 см рост, вес — 3910 килограммов», – сообщила Лилия Шамсиева корреспонденту «Татар-информа».
Как рассказала молодая мама, они с мужем договорились, что имя сыну выберет отец.
«К сожалению, он не успел сказать, какое имя выбрал. Теперь уже я сама присмотрела из интернета. Искала такое имя, чтобы было созвучно с именем мужа», – сказала Лилия.
Ленар и Лилия Шамсиевы — уроженцы села Калмаш Тукаевского района. Молодая семья решила обосноваться в родном селе. Ленар работал на КамАЗе, занимался армрестлингом и гиревым спортом, становился чемпионом регионального турнира «Ударная десятка».
Ленар Шамсиев поехал на СВО в рамках частичной мобилизации 17 декабря. В конце января стало известно о его гибели. 24 февраля тело было доставлено на родину.
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