«Его самый большой подарок»: у погибшего на СВО Ленара Шамсиева родился сын

Фото: из личного архива Лилии Шамсиевой

Жительница села Калмаш Тукаевского района РТ Лилия Шамсиева стала мамой во второй раз. Она родила мальчика. Отец ребенка Ленар Шамсиев в январе этого года героически погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Это самый большой подарок моего Ленара. Родился здоровый малыш, 56 см рост, вес — 3910 килограммов», – сообщила Лилия Шамсиева корреспонденту «Татар-информа».

Как рассказала молодая мама, они с мужем договорились, что имя сыну выберет отец.

«К сожалению, он не успел сказать, какое имя выбрал. Теперь уже я сама присмотрела из интернета. Искала такое имя, чтобы было созвучно с именем мужа», – сказала Лилия.

Ленар и Лилия Шамсиевы — уроженцы села Калмаш Тукаевского района. Молодая семья решила обосноваться в родном селе. Ленар работал на КамАЗе, занимался армрестлингом и гиревым спортом, становился чемпионом регионального турнира «Ударная десятка».

Ленар Шамсиев поехал на СВО в рамках частичной мобилизации 17 декабря. В конце января стало известно о его гибели. 24 февраля тело было доставлено на родину.