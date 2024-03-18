«Его решение — мое решение»: жены военных нурлатцев проводили их на службу по контракту

Фото: © Сирень Самерханова

Сегодня рано утром от Нурлатского военкомата на службу по контракту убыли три добровольца.

Николай Ермолаев — уроженец поселка Бутаиха, раньше работал в строительной компании в Тольятти. На вопрос, что его сподвигло сделать такой выбор и пойти служить, он ответил так: «Наша Родина. Если не мы, нас же „порвут“ всех, просто „съедят“».

В свое время Николай проходил срочную службу в армии. Близкие, жена и двое детей, его решение заключить контракт восприняли спокойно. А племянник контрактника назвал своего дядю большим патриотом России.

Фото: © Сирень Самерханова

Влиться в ряды военнослужащих захотел и Дмитрий Васильев, работник одного из городских предприятий. И его жена тоже восприняла это как должное. «Его решение — мое решение», — сказала она.

Новых контрактников провожали на службу в торжественной обстановке.

«Дорогие наши воины. Мы благодарны вам, что вы выбрали этот путь — защиту Родины. Мы все хотим, чтобы поскорее закончился этот конфликт и вы героями вернулись в родные края. Вас ждут и дома, и в районе. Это нелегкий путь, не каждый его выберет. Берегите себя, слушайте командиров и живыми-здоровыми вернитесь домой. В добрый путь», — пожелал руководитель исполкома Нурлатского района Асгат Габдуллин.

Фото: © Сирень Самерханова

Здесь же от имени руководства района будущим бойцам вручили пакеты с необходимыми в дороге предметами.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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