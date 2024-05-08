«Его почтительно называли „Наставник“»: внучка рассказала о судьбе капитана гвардии

Жительница Зеленодольского района Татарстана Альфира Беляева присоединилась к патриотическому онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья» и поделилась историей своего деда — участника Великой Отечественной войны.

По словам рассказчицы, капитан гвардии Таузих Мухамедзянович Мухамедзянов родился в деревне Кушулево Дюртюлинского района Башкирской АССР 28 ноября 1920 года.

В октябре 1940-го призван в армию, был стрелком, курсантом Харьковского военно-пехотного училища. Его боевой путь, заметила собеседница агентства, был непростым.

В марте 1946-го закончил службу в армии. После войны, как и многие люди того времени, он испытал на себе все трудности эпохи. Преодолевал их благодаря воле и стойкости, переносил жизненные невзгоды.

Получил два высших образования. Стал педагогом, прошел путь от учителя физики и математики до директора школы. Многое делал для школ в своем регионе, в том числе для повышения грамотности, чем заслужил любовь и уважение местных жителей. Его почтительно называли «Наставник».

Награжден орденами Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, званием «Отличник народного образования», медалями и грамотами.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.