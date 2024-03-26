«Его нужно посмотреть живущим в иной реальности»: в Казани прошел спецпоказ фильма об СВО

Сегодня в Казани в кинотеатре «Мир» прошел специальный показ документального фильма «”СВОими глазами”: взгляд россиян на главный вызов эпохи».

Картина создана продюсерским центром «Инсайт люди». Она рассказывает о событиях, произошедших в приграничных регионах и в зоне СВО. В фильме гражданские и военнослужащие рассказывают о том, как их жизнь изменилась в один миг, как поменялось их мировоззрение с начала спецоперации, и с какими трудностями им пришлось столкнуться.

Создатели фильма проехали от Макеевки до Орла, чтобы найти различия во взглядах людей в зависимости от удаленности от «линии соприкосновения» и намеренно отказались от выводов, позволив зрителю сформировать собственную точку зрения.

В фильме отсутствуют авторские комментарии, интерпретации фактов диктором или корреспондентами. Это позволяет зрителю самостоятельно погрузится в истории людей, судьбы которых коснулась война.

«Мы постарались выстроить максимально доверительные отношения с участниками проекта. Каждый из них — настоящий герой своей истории, и мы благодарны им за смелость и открытость», – рассказала линейный продюсер Алена Стратулат, руководитель студии «Инсайт люди».

Руководитель региональной студии «Инсайт люди» в Казани Диана Замалютдинова рассказала, что это их вторая картина на тему СВО.

«Авторы пропускали через себя все истории героев фильма, и мы чувствуем перед собой ответственность, так как считаем, что должны показать эту картину жителям всех регионов страны», – рассказала она.

Фильм начался с будничной жизни уроженцев Макеевки Донецкой народной республики. Они делились, какого было ежедневно слышать взрывы, вспоминая о прилетах как о чем-то повседневном.

Параллельно шли истории бойцов, которые рассказывали, как шли сражения, и делились размышлениями о войне.

Следом показали белгородское Щебекино. На кадрах местная жительница Лера двигалась вместе с оператором по разрушенным улицам, вспоминая, каким красивым некогда был ее город. Она рассказывала, как погибали дети, как гибли ее знакомые.

Удивительно, что даже в такой непростой ситуации, люди не забывали даже о животных. Так, кто-то из неравнодушных местных жителей приютил собак, которых спасаясь от обстрелов бросили хозяева.

Первые кадры фильма о Курске начинаются с игры в футбол. Житель города Эдуард рассказывает, что ему удалось сплотить оставшихся в городе людей благодаря спорту. Оператор снял, как группа мужчин пинают мяч под звуки работающей системы ПВО.

«Живя в таких регионах, как Курская область, мы частенько слышим взрывы. Спасибо ребятам, что трудятся день и ночь. Они работают над тем, чтобы горожане жили спокойно, чтобы все города, которые находятся в зоне СВО, чувствовали себя безопаснее», – рассказывает Эдуард.

Рассказ о жизни города Орел авторы начали со швейного цеха. На гитаре играл военный, развлекая работниц цеха, что заняты пошивом необходимых бойцам элементов снаряжения.

Еще одна героиня фильма – женщина по имени Вера, жена мобилизованного штурмовика, погибшего на СВО. Она рассказала, что начала помогать беженцам с 2014 года, а сейчас, помимо волонтерской деятельности, является курсантом учебной бригады и даже ловко справляется с автоматом.

Когда фильм закончился, на сцену пригласили почетных гостей, среди которых была заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«После такого фильма хочется выразить слова благодарности всем тем, кто с первых дней продолжает защищать нас. Кто-то словом, кто-то делом. Таких историй достаточно по всей стране. Многие из нас с вами тоже причастны к этому. Большая благодарность авторам фильма, молодежь должна видеть и слышать эти истории», – отметила она.

Герой России Расим Баксиков, также приглашенный на показ, начал речь с предложения почтить память погибших на СВО и в теракте в «Крокус Сити Холле» минутой молчания.

«Огромное спасибо авторам фильма и тем, кто его создавал. Тяжелый фильм. Тяжело абстрагироваться от нынешних событий. И тем, кто участвовал в этом, и тем, кто следит за происходящим. Есть люди, которые живут немного в другой реальности. Я бы посоветовал посмотреть этот фильм тем, кто запутался», – поделился Герой России.

Глава Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов отметил, что следует организовывать массовые просмотры подобных фильмов.

«Такие картины сейчас важно сделать популярными. Потому что, как уже было сказано, есть большое количество людей, которые запутались, которые далеки от всех этих событий, поэтому не совсем понимают то, что происходит», – отметил он.

Авторы фильма «”СВОими глазами”: взгляд россиян на главный вызов эпохи» планируют показать его во всех регионах страны. К слову, показы уже прошли в некоторых городах России.