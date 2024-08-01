«Его наследие продолжает жить»: Дмитрий Чернышенко о Серафиме Саровском

1 августа 1903 года произошло важное событие – канонизация преподобного Серафима Саровского. Это случилось спустя 70 лет после его смерти в 1833 году. В этот день по всей стране проходят торжества, посвященные годовщине обретения его мощей и прославления в лике святых. Основные мероприятия проводятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил значимость наследия Серафима Саровского в сохранении духовно-нравственных ценностей россиян.

«Преподобный батюшка Серафим демонстрировал духовные ценности, которые очень важны обществу сегодня и никогда не потеряют актуальности. Отрадно, что его наследие продолжает жить. Так, Дивеевский монастырь, ставший родным для старца, привлекает паломников со всего мира», – указал он.

При поддержке Президента Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла активно развивается Паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров». В ходе деятельности кластера были отреставрированы 13 объектов культурного наследия, восстановлены 2 храма, благоустроены около 85 гектаров территорий, построены и реконструированы более 22 км дорог, а также возведены новые объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.

«Дивеево – истинная “жемчужина”, место силы и притяжения, способствующее размышлениям, покою и гармонии. Работы на объектах кластера делают еще доступнее для верующих и паломников этот центр духовной жизни Приволжского федерального округа», – отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подчеркнул, что создание и развитие кластера стало возможностью для перезагрузки целого ряда населенных пунктов на юге области. Например, Дивеево стало единственным селом России, где была построена набережная, также там созданы автомобильные обходы.

«Огромная работа проделана по развитию других видов инфраструктуры и сферы гостеприимства. Полностью преобразился центр Арзамаса, создана целая сеть прогулочных пешеходных зон, приведены в порядок десятки важных объектов, выведен транзитный транспорт. Возрождаются святыни. Все больше людей получают возможность увидеть красоту мест, обладающих невероятной духовной силой, и проникнуться этой красотой», – сказал он.

Ежегодно в рамках развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» проводятся профессиональные конкурсы социальной программы «С именем преподобного Серафима Саровского»: «Серафимовский учитель», «Серафимовский врач», «Волонтер преподобного Серафима Саровского», «Серафимовская школа служения».

Преподобный Серафим Саровский (в миру – Прохор Мошнин) родился 19 июля (1 августа по новому стилю) 1754 года. В юности он решил посвятить жизнь Богу и ушел в монастырь – Саровскую пустынь, где в дальнейшем совершал свои молитвенные подвиги.

Серафим Саровский относился с любовью к каждому человеку, видя в нем образ Божий. Он приложил особые усилия к устроению и расширению Дивеевской общины. Старец скончался в 1833 году и был погребен за алтарем Успенского собора Саровской пустыни.

В 1903 году состоялась канонизация Серафима Саровского с участием царской семьи. В 1920 году мощи преподобного были вскрыты и перевезены в Москву, а затем потеряны. Через 70 лет – в 1990 году святыню обнаружили в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Спустя год мощи преподобного Серафима были официально переданы Русской Православной Церкви и перенесены в Дивеево.