«Его можно сравнить с любым самым звездным фестивалем»: Мацуев выступил на «Белой сирени»

В Казани на XI международном фестивале имени Сергея Рахманинова «Белая Сирень» традиционно выступил народный артист России Денис Мацуев. В тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром РТ под руководством Александра Сладковского он исполнил партии Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича и Второго концерта фортепиано с оркестром Родиона Щедрина.

Кроме того, в исполнении ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского прозвучала Вторая симфония Сергея Рахманинова.

«Если посмотреть на афишу фестиваля, то его можно сравнить с любым самым звездным фестивалем. Я люблю сюда приезжать», — подчеркнул Денис Мацуев.

Фестиваль «Белая сирень» был основан в 2011 году по совместной инициативе Александра Сладковского и пианиста Дениса Мацуева как дань памяти одного из самых великих композиторов и пианистов ХХ века — Сергея Рахманинова. За организацию фестиваля «Белая сирень» маэстро Александр Сладковский в апреле 2019 года был удостоен Международной премии имени Сергея Рахманинова в номинации «Специальный проект во имя Рахманинова».