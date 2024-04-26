«Его грудь украшали медали и орден Славы»: жительница Кукмора об истории дедушки на войне

О своем дедушке Иване Вуколове — участнике Великой Отечественной войны рассказала жительница Кукмора — заместитель главреда газеты «Хезмет даны» Лилия Нургалиева. Лилия принимает участие в акции «Мой Герой — моя семья».

Иван Вуколов родился и вырос в деревне Село-Чура (ныне Кукморский район РТ). В 1943 году в возрасте 28 лет был призван на фронт.

«Дедушка Иван управлял мотоциклом М-72. По фронтовой линии ему пришлось преодолеть около тысячи километров пути. Когда он в 1945 году вернулся в родную деревню, его грудь украшали медали и орден Славы», — с гордостью заметила внучка бойца.

Езда на мотоцикле в морозы и дожди не могли не сказаться на здоровье. Спустя три года после возвращения с войны Вуколов оказался прикован к постели.

«За нашим дедушкой, инвалидом первой группы, бабушка Прасковья ухаживала 15 лет, они воспитали троих детей, и в 1963 году она проводила его в последний путь», — добавила Лилия Нургалиева.

Участвовал в войне и брат Ивана Вуколова — Максим, он имел звание младшего лейтенанта. Еще один брат — Андрей попал в плен к немцам. Он дважды бежал из плена, но обе попытки побега оказались неудачными. Еще один младший брат, Константин, был убит в сражениях за Беларусь.

Фото: районное издание «Хезмет даны»

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года.