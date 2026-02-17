«Его будет не хватать» - Богачев о травме Алексея Шведа

Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев в беседе с «Матч ТВ» рассказал о том, когда восстановится после травмы один из лидеров команды – Алексей Швед.

«У Алексея небольшая травма. Он выбыл ненадолго. Недели на две, не больше. Мы так рассчитываем. Но мы завтра играем с «Игокеа» на выезде. Сегодня утром ребята как раз улетели. Конечно, было бы лучше, если бы Швед смог принять участие в этом матче. Его будет не хватать», – сказал Богачев.

После 27 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице.