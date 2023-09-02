Египетский миллиардер Аль-Файед скончался на 95-м году жизни

Мохаммед Аль-Файед

Фото: Wikipedia.org

В Великобритании в возрасте 94 лет скончался египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, сын которого погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой в 1997 году. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Мохаммед Аль-Файед родился 7 января 1929 года, его карьера бизнесмена началась с продажи самодельного лимонада. В молодости вместе с братьями основал компанию, занимавшуюся грузоперевозками, в 1960-х годах перебрался в Великобританию.

С 1985 по 2010 год предприниматель владел лондонским универмагом Harrods, торгующим предметами роскоши. Впоследствии он продал его государственному инвестиционному фонду Катара за 1,5 млрд фунтов (1,9 млрд долларов). Кроме того, с 1997 по 2013 год Аль-Файед-старший был владельцем английского футбольного клуба Fulham. Он продал его пакистанскому бизнесмену Шахиду Хану.

Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед погиб в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой. Они стали встречаться вскоре после того, как она развелась с принцем Уэльским Чарльзом, который в прошлом году взошел на престол Великобритании как король Карл III.

Аль-Файед-старший обвинял в гибели сына и принцессы Дианы британскую секретную службу. Он пытался доказать, что катастрофа была не несчастным случаем, а покушением на жизнь принцессы.