news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 декабря 2023 21:45

Египетская авиакомпания открыла рейсы из Казани в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Скопировать ссылку

Египетский перевозчик запустил из аэропорта Казани рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Новый зарубежный партнер аэропорта – авиакомпания AlMasria Universal Airlines приступила к выполнению рейсов в Египет», – говорится в сообщении.

Рейсы выполняются по определенным датам. Полетная программа сформирована до конца марта.

Пассажиров перевозят на 221-местных воздушных судах Airbus А321. Длительность перелета составляет около шести часов.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100