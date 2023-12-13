Египетская авиакомпания открыла рейсы из Казани в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Египетский перевозчик запустил из аэропорта Казани рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Новый зарубежный партнер аэропорта – авиакомпания AlMasria Universal Airlines приступила к выполнению рейсов в Египет», – говорится в сообщении.

Рейсы выполняются по определенным датам. Полетная программа сформирована до конца марта.

Пассажиров перевозят на 221-местных воздушных судах Airbus А321. Длительность перелета составляет около шести часов.