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Египетская авиакомпания открыла рейсы из Казани в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
Египетский перевозчик запустил из аэропорта Казани рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Новый зарубежный партнер аэропорта – авиакомпания AlMasria Universal Airlines приступила к выполнению рейсов в Египет», – говорится в сообщении.
Рейсы выполняются по определенным датам. Полетная программа сформирована до конца марта.
Пассажиров перевозят на 221-местных воздушных судах Airbus А321. Длительность перелета составляет около шести часов.
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