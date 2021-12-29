Египет вошел в состав Нового банка развития БРИКС

Египет официально стал членом Нового банка развития (НБР), который образовали страны – члены БРИКС, сообщает радио Sputnik со ссылкой на официальный сайт организации.

В сентябре 2021 года к организации также присоединились Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

Банк поддерживает транспортные, водоснабжающие, энергетические проекты, создание цифровой и социальной инфраструктуры и городское развитие. Его уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов.

За шесть лет с момента образования было профинансировано уже 80 проектов на сумму 30 млрд долларов.

Что касается БРИКС, это объединение в 2006 году было образовано Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР в рамках проведения Петербургского экономического форума.