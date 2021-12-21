Египет рассчитывает, что страну посетят 3 млн туристов из России

В Египте рассчитывают, что в этом сезоне поток туристов из России достигнет показателей 2015 года и превысит 3 млн человек, заявили в посольстве страны. Об этом сообщают «Известия».

«На наши курорты наблюдается большой приток российских туристов, но было бы неправильно проводить численные сравнения с периодом до пандемии. Потому как добавилась новая очень важная переменная — возвращение прямых рейсов на египетские курорты, а также чартеров», — уточнили в посольстве.

Власти Египта рассчитывают, что число российских туристов превысит показатели 2015 года, в котором страну посетили 3,1 млн человек.

Египет входил в тройку наиболее популярных направлений у россиян в 2014 году — тогда страну посетили 2,8 млн путешественников. В то время наши сограждане активнее посещали только Турцию (3,4 млн).

В ноябре 2015 года Россия запретила полеты в Египет. Это произошло после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все люди, находившиеся на борту погибли: 217 пассажиров и семь членов экипажа. После того, как авиасообщение закрыли, турпоток сократился в тысячи раз — в 2016 году страну посетили лишь 269 россиян.

В январе 2018 года Россия возобновила прямые рейсы в Каир. Это сразу сказалось на турпотоке — в Египет съездили 13,6 тыс. туристов. Несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности инспектировали аэропорты курортов.

О полном возобновлении авиасообщения Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле 2021 года.