Египет предложил провести региональный саммит по решению палестинского вопроса

Египет предложил организовать международный региональный саммит, участники которого обсудят палестинский вопрос. Об этом передает ТАСС.

«[Принято решение] направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы», — сказано в заявлении канцелярии Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

На заседании под председательством египетского лидера было принято решение продолжить консультации с партнерами с целью деэскалации и прекращения насилия в отношении мирных жителей, а также активизировать контакты с международными и региональными организациями для оказания помощи сектору Газа.

В субботу, 7 октября, боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в Израиль, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Израильские власти объявили о переходе в состояние войны.