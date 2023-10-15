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Египет предложил провести региональный саммит по решению палестинского вопроса
Египет предложил организовать международный региональный саммит, участники которого обсудят палестинский вопрос. Об этом передает ТАСС.
«[Принято решение] направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы», — сказано в заявлении канцелярии Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
На заседании под председательством египетского лидера было принято решение продолжить консультации с партнерами с целью деэскалации и прекращения насилия в отношении мирных жителей, а также активизировать контакты с международными и региональными организациями для оказания помощи сектору Газа.
В субботу, 7 октября, боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в Израиль, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Израильские власти объявили о переходе в состояние войны.
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