Египет планирует запустить расчеты по картам «Мир» для туристов до конца года

Правительство Египта намерено решить вопрос с расчетами картами «Мир» для российских туристов до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на замгендиректора «Tez Tour Египет» Тамера Саида сообщает РИА Новости.

«Правительство уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами „Мир“ либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту, или снять наличные. Это вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится <...> Думаю, что к зиме», — уточнил он.

Программа туроператора в Шарм-эш-Шейх будет работать по средам и субботам, а отправиться в Хургаду россияне смогут по четвергам и воскресеньям из аэропорта «Внуково».

Напомним, что в ноябре 2021 года Россия и Египет возобновили чартерное авиасообщение после пяти лет перерыва. Такие рейсы в Египет были прекращены в 2015 году, когда над Синайским полуостровом произошло крушение самолета «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Указ об отмене запрета на чартерное авиасообщение между странами в июле 2021 года подписал Президент России Владимир Путин.