Египет планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в сфере кино

О перспективах арабского кинематографа, культурных пересечениях и совместных проектах с Татарстаном рассказал актер и продюсер, директор арабского и европейского кинофестиваля в Шарм-эль-Шейхе Ашраф Сархан. Его слова приводят «Вести Татарстан».

Он отметил, что между египетским и татарским кино существует много общих черт, так как они основаны на единой религиозной и культурной базе. По его словам, зрители в Египте тепло встретили татарские фильмы, в которых нашли знакомые национальные мотивы.

Сархан подчеркнул, что Египет намерен развивать сотрудничество с Татарстаном в кинематографе. Достигнутые на площадке международного фестиваля «Алтын-Минбар» договоренности открывают возможности для появления в российских фильмах большего числа восточных сюжетов и образов.