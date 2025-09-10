news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 сентября 2025 15:07

Египет планирует развивать сотрудничество с Татарстаном в сфере кино

Читайте нас в
Телеграм

О перспективах арабского кинематографа, культурных пересечениях и совместных проектах с Татарстаном рассказал актер и продюсер, директор арабского и европейского кинофестиваля в Шарм-эль-Шейхе Ашраф Сархан. Его слова приводят «Вести Татарстан».

Он отметил, что между египетским и татарским кино существует много общих черт, так как они основаны на единой религиозной и культурной базе. По его словам, зрители в Египте тепло встретили татарские фильмы, в которых нашли знакомые национальные мотивы.

Сархан подчеркнул, что Египет намерен развивать сотрудничество с Татарстаном в кинематографе. Достигнутые на площадке международного фестиваля «Алтын-Минбар» договоренности открывают возможности для появления в российских фильмах большего числа восточных сюжетов и образов.

#кинематограф #кино #россия-египет #Египет #сотрудничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025