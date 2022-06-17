Египет отменил все коронавирусные ограничения для туристов

С 17 июня Египет отменил все санитарные требования для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на крупную туристическую фирму.

«Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны. Изменения вступают в силу с 17 июня», — сказано в сообщении.

В компании надеются, что послабления въездного режима положительным образом скажутся на туристическом потоке. Отмечается, что благодаря вакцинации эпидситуация в стране остается стабильной.

Ранее для въезда в страну россиянам необходимо было предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса «Спутником V» или отрицательный результат ПЦР-теста.