Египет объявил три дня траура по умершему эмиру Кувейта

В Египте объявлен трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. Об этом передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что эмир ушел из жизни в возрасте 86 лет. В конце ноября его госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

«Арабская Республика Египет оплакивает эмира братского Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», – сказано в заявлении канцелярии египетского Президента.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах занял кувейтский престол в сентябре 2020 года. После его смерти власть должен будет унаследовать его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. В его адрес Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями.