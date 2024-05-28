ЕГЭ по русскому: как прошел экзамен в Казани, когда будут результаты и как его пересдать

Выпускники пришли на важный экзамен в гимназию №6 заблаговременно. Неторопливо прошли через металлорамки, показывая в открытом виде проверяющим свои паспорта Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сочинение нужно писать сухо, четко, по правилам»

Результаты ЕГЭ влияют на получение аттестата и важны при поступлении в вуз. Не удивительно, что ребята и их родители сегодня очень волнуются. Выпускники пришли на важный экзамен в гимназию №6 заблаговременно. Неторопливо прошли через металлорамки, показывая в открытом виде проверяющим свои паспорта. В вестибюле здания их встречали педагоги с табличками, где указаны номера нужных аудиторий. В числе собравшихся в холле здания взволнованных ребят оказался Артем Яруллин.

«У меня это первый экзамен, поэтому сдавать его очень волнительно. Подготовка к экзамену средняя есть, результат сильно зависит от варианта и текста. К экзамену готовился: прошел курсы в школе и интенсив в онлайн-школе, а также самостоятельно решал варианты заданий», – рассказал молодой человек.

Рядом с ним стояла одноклассница Екатерина Болдырева. Девушка держалась более уверенно. Сказала, что пришла на экзамен, чтобы доказать, что может его сдать.

«Я могу, я справлюсь», – заверила школьница.

Екатерина в течение всего учебного года старалась, решала разные варианты заданий, прошла курсы, занималась с репетитором.

«Я люблю писать сочинения, но сочинения на ЕГЭ по русскому отличаются от сочинений в школе. Сочинение по русскому нужно писать сухо, четко, по правилам. А сочинение по литературе или по русскому в школе – это полет фантазии, полет мысли, полет слова, и это мне нравится. А тут нужно себя сдерживать», – отметила выпускница.

Болдырева уже определилась с будущим направлением учебы, она хочет заниматься архитектурой. В выбранной профессии не обойтись без знаний русского языка, считает собеседница. «Русский язык нужен везде», – сказала с улыбкой Екатерина.

Другой школьник – Арсений Федоров поделился, что готовился к экзамену основательно, посещал курсы в КФУ и смотрел видеоуроки.

«Это важный экзамен в моей жизни. После школы планирую поступать в КФУ или в КАИ (КНИТУ) на экономический факультет. Я пишу песни в стиле панк-рока и готики. Русский язык – мой родной, его нужно знать», – считает Федоров.

«Сообщаем о том, если ученик завершает экзамен досрочно или ему вдруг стало плохо»

На входе у металлорамок дежурила руководитель пункта приема экзамена Ляйсан Габдракипова. Она прошла необходимую техническую подготовку и теперь следит, чтобы не было никаких нарушений.

«Ребятам нужно иметь при себе паспорт, при необходимости можно брать лекарства, воду и шоколадку. Нельзя проносить любые средства связи. Если кто-то попытается пронести телефон, то будет составлен акт. Далее будет принято решение о его допуске к экзамену членами комиссии», – пояснила Габдракипова.

По данным спикера, все здание школы заблаговременно было проверено кинологами с собаками. Всего в гимназии установлены 32 видеокамеры – по две в каждой аудитории и еще две – в штабе.

За порядком в пункте проведения ЕГЭ следили общественные наблюдатели. Это студенты Казанской ветеринарной академии. Алина Альмитова пробует себя в этой роли уже во второй раз, впервые работала наблюдателем в прошлом году. За общественную работу в вузе обещали досрочно допустить к сдаче сессии. А это значит, что студентка сможет раньше сдать экзамены и отдыхать все лето.

«Мы должны наблюдать за порядком, а если что-то идет не так, сообщать об этом. Информация передается в департамент, а оттуда приходит обратная связь. Также мы сообщаем о том, если ученик завершает экзамен досрочно или ему вдруг стало плохо», – рассказала Альмитова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В задачи наблюдателей входит не только контроль за школьниками, пытающимися пронести сотовые телефоны или воспользоваться шпаргалкой, они должны сообщать, если вдруг обнаружат неопечатанные двери и шкафы в аудиториях или где-то не указаны коды подразделений. Однако пресекать нарушения молодые люди сами не могут.

«Если мы увидим, что ученик списывает, то сами не должны ничего делать. Мы должны сообщить об этом руководителю, а он принимает меры», – подчеркнула Альмитова.

Алина помнит, как сама недавно сдавала выпускные экзамены в школе и очень волновалась. Сейчас ей интересно наблюдать «внутреннюю кухню» школы со стороны.

«Когда ты сама сдаешь экзамены, то кажется, что нет ничего важнее. А потом уже понимаешь, что все не так серьезно», – говорит студентка.

До начала экзамена министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин побывал в гимназии и осмотрел все аудитории, где проходит экзамен, а также пообщался с ребятами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Экзамены будут всю жизнь, жизнь испытывает нас экзаменами»

До начала экзамена министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин побывал в гимназии и осмотрел все аудитории, где проходит экзамен, а также пообщался с ребятами.

«Сегодня у нас первый экзамен по русскому языку. В республике организована работа 106 пунктов проведения ЕГЭ – 83 пункта на базе школ и 23 пункта на дому для детей с ОВЗ. Это очень серьезный экзамен для получения аттестата. Минимальный порог по русскому языку составляет 24 балла», – сообщил Хадиуллин журналистам.

Он отметил, что детям предстоит выполнить 27 заданий. Последнее – сочинение по русскому языку. В этом году есть определенные изменения в заданиях и в критериях их оценки.

«Контрольно-измерительные материалы (КИМы) ежегодно в определенной мере меняются. Мы целый год обучали детей тому, что должно быть в КИМах. В части сочинений необходимо обосновать свой ответ, должны быть комментарии, которые опираются на определенный читательский опыт. Это нужно, чтобы определить, насколько хорошо ученик 11 класса читает книги, пишет сочинения, умеет излагать свои мысли. Первая часть проверяется федеральными структурами, а второй бланк – нашими экспертами», – добавил Хадиуллин.

Все эксперты на протяжении года проходили специальное обучение. В пунктах проведения ЕГЭ сегодня присутствовало около 4,8 тыс. педагогических работников. В аудиториях организовано онлайн-видеонаблюдение.

В пунктах проведения ЕГЭ сегодня присутствовало около 4,8 тыс. педагогических работников. В аудиториях организовано онлайн-видеонаблюдение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никаких бумаг нет, КИМы получены по сети Интернет. Получаем материалы, распечатываем и сканируем в аудиториях. Такая процедура действует уже третий год», – заметил Хадиуллин.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку составляет 5 часов.

«Наша главная задача – успокоить детей и родителей. Вы же видите, как они переживают. Родители должны были сегодня пожелать своим детям успеха, найти психологический ключ к каждому ребенку. Нужно объяснить, что экзамен не самое главное в жизни. Самое главное в жизни – найти себя. А экзамены будут всю жизнь, жизнь испытывает нас экзаменами», – подчеркнул министр.

По его словам, самое главное, чтобы выпускники не списывали и не пользовались шпаргалками.

«Я бы не хотел, чтобы в нашей республике было удаление детей. А так в целом мы к экзамену готовы. Желаю всем выпускникам удачи», – сказал Ильсур Хадиуллин.

По его данным, в прошлом учебном году средний балл по русскому языку у школьников Татарстана составил 71,68. Это выше, чем по России. В позапрошлом году средний балл был выше – 72.

«В этом году тоже ожидаем хорошего результата. Ничего страшного нет. Главное, что наши дети знают русский язык, на нем общаются. В мировом сообществе есть стремление к знанию русского языка. А в Татарстане изучению русского языка уделяется особое внимание», – заключил министр.

«В республике организована работа 106 пунктов проведения ЕГЭ – 83 пункта на базе школ и 23 пункта на дому для детей с ОВЗ. Это очень серьезный экзамен для получения аттестата» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Результаты ЕГЭ будут известны 14 июня, пересдать его можно 4 июля

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов добавил, что экзамен по русскому языку один из важнейших в школе. В Казани его сегодня пишут 5,8 тыс. выпускников, всего задействовано 26 пунктов проведения ЕГЭ.

«На данных пунктах обеспечены все меры безопасности. Экзамен – волнительный момент для выпускников и родителей. Чтобы их поддержать, во всех пунктах развешаны таблички со словами поддержки. В табличках сказано, что школьники справятся, все будет хорошо. Надеюсь, что экзамены пройдут наилучшим образом и без нарушений», – сказал Ризванов.

Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускники смогут узнать в своей школе 14 июня, а все участники ЕГЭ – на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА».

Желающие улучшить результат ЕГЭ по русскому языку в этом году впервые смогут это сделать. Пересдать экзамен можно будет 4 июля, но при этом первый результат будет аннулирован.

Повторно к экзаменам могут быть допущены участники, досрочно завершившие его сдачу по состоянию здоровья, а также школьники, которые пропустили экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально. Если будет выявлено нарушение порядка проведения экзамена, например сбой в работе техники, и в пункте приема экзамена оформят акт, то участники государственной итоговой аттестации по решению экспертной комиссии будут допущены к экзамену повторно.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность ЕГЭ составляет 5 часов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники ЕГЭ, удаленные с экзамена за нарушение порядка его проведения, к примеру за использование телефонов и шпаргалок, чьи результаты были аннулированы, смогут сдать экзамен по этому предмету в следующем учебном году.

Не преодолевшие минимальный порог смогут пересдать обязательный ЕГЭ по русскому языку в резервный день 21 июня, если будет получен положительный результат по математике.

Следующий обязательный экзамен в 11-х классах по математике пройдет 31 мая 2024 года в тех же пунктах проведения экзаменов, что и русский язык. Результат по математике также необходим для получения аттестата о среднем общем образовании. Результат ЕГЭ по математике профильного уровня учитывается и при поступлении в вуз.