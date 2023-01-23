Ефремов попросил перевести его на принудительные работы из колонии

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, попросил перевести его из колонии на принудительные работы. Это следует из картотеки дел Алексеевского районного суда в Белгородской области (именно там он отбывает наказание).

«Материалы переданы в производство судье», — говорится в карточке дела.

Актер отбывает свой срок в ИК-4 Белгородской области. Некоторое время назад он рассказывал, что в колонии работает на швейном производстве: вставляет замки в молнии халатов и пакует готовые изделия. Кроме того, в заключении Ефремов снял два фильма («Переоценка ценностей» и «Жизнь после тюрьмы»).

ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня 2020 года в центре Москвы. Артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он на большой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Пострадал управлявший фургоном 57-летний курьер Сергей Захаров, который скончался в больнице.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября того же года признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок был смягчен до 7,5 года.