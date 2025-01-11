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Общество 11 января 2025 17:34

Ефрейтору после «рукопашки» с солдатом ВСУ присвоили звание Героя России - указ Путина

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Ефрейтору Андрею Григорьеву, который прославился после победы в рукопашном бою с солдатом ВСУ, присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, почетное звание военнослужащему присвоили за мужество и героизм, которые проявил Григорьев, исполняя воинский долг.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое с украинского боевика, когда ВСУ пытались атаковать село Трудовое в ДНР. На кадрах запечатлен рукопашный бой с российским штурмовиком, который в итоге победил в схватке.

Как отметил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале, видео рукопашного боя с противником из ВСУ уже несколько дней обсуждают и в России, и на Украине.

#Владимир Путин #Герой России
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