Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ефрейтору после «рукопашки» с солдатом ВСУ присвоили звание Героя России - указ Путина
Ефрейтору Андрею Григорьеву, который прославился после победы в рукопашном бою с солдатом ВСУ, присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, почетное звание военнослужащему присвоили за мужество и героизм, которые проявил Григорьев, исполняя воинский долг.
Ранее в соцсетях появилось видео, снятое с украинского боевика, когда ВСУ пытались атаковать село Трудовое в ДНР. На кадрах запечатлен рукопашный бой с российским штурмовиком, который в итоге победил в схватке.
Как отметил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале, видео рукопашного боя с противником из ВСУ уже несколько дней обсуждают и в России, и на Украине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»