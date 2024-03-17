В Татарстане явка на выборах Президента Росиии, согласно социальным исследованиям, может составить порядка 85%. Об этом в эфире телевизионного марафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказала заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

«Татарстанский избиратель очень ответственный – это первая особенность. У нас очень часто бывает высокая явка на выборах и в селе, и в городе. Думаю, что по результатам социсследований ожидается явка порядка 85%», – прокомментировала она.

Рассказала Ефлова и о том, как голосовала ее семья. В этом году у нее родился внук, которому в семье уже с самого рождения прививают активную гражданскую позицию.

«Мне кажется, что выборы – это многолетняя традиция, она зародилась еще 50-60 лет назад. Я помню и свое детство, мы ходили на выборы с родителями. Сейчас очень удобно, что голосование длится 3 дня. Это удобно для всей семьи», – добавила представитель КФУ.

По словам Марии Ефловой, передавать опыт своим детям родители должны задолго до начала таких важных событий, как выборы. Это длительная и кропотливая работа.

«Семья является ключевым и важным семейным институтом, она несет очень важные функции: экономическая, социальная, досуговая, культурная. Сохранение всех этих функций семьи очень важно. И перед государством, и перед обществом стоит задача по сохранению всех функций семьи», – заключила Ефлова.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).