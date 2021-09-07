«Эфир», «ТНВ» и «Татарстан 24»: каково влияние телевидения в Татарстане в эпоху Tik Tok

Телевидение по-прежнему остается важнейшим источником информации для аудитории в Татарстане - такой вывод делают социологи ВЦИОМ на основе проведенного в республике исследования. Какие каналы чаще включают в РТ и какие передачи смотрят?

Телевизор регулярно включают 59% татарстанцев

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Женская аудитория смотрит телевизор чаще

Для изучения медийных предпочтений жителей Татарстана социологи ВЦИОМ опросили 1,2 тыс. человек в возрасте 18+ в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, других городах республики, а также сельской местности. Метод исследования — формализованное телефонное интервью.

Предпочитаемые источники информации © ВЦИОМ, 2021. Специфика потребления информации жителями Республики Татарстан

По данным опроса, телевизор регулярно включают 59% татарстанцев. Причем женская аудитория смотрит телевизор чаще мужчин (65% и 52% соответственно), а молодежь в качестве источника информации чаще обращается к интернету.

Большая часть телеаудитории (65%) смотрит телевизионные каналы практически ежедневно, 61% отводят этому от одного до четырех часов в день. Среди наиболее предпочитаемых телепрограмм — на первом месте новости. Вторую строчку популярности занимают художественные фильмы, далее идут познавательные передачи.

Сельские жители предпочитают цифровое (42%) и спутниковое телевидение (39%) Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Время просмотра ТВ остается неизменным на протяжении многих лет — это утренний с 6.00 до 8.00 и вечерний с 18.00 до 22.00 прайм-таймы. Утром телевизор регулярно смотрят 16% опрошенных, вечерняя зрительская аудитория достигает 74%.

Самый высокий рейтинг у местных новостных передач

Местное, республиканское телевидение, в отличие от федеральных каналов для татарстанцев в первую очередь является источником новостей. И если общенациональные телеканалы зритель включает в большей степени ради развлекательных передач, то «свои» телеканалы смотрят, чтобы узнать новости родного города. Поэтому самый высокий рейтинг у местных новостных передач.

Почти половина (49%) опрошенных отметили, что хотят знать, что происходит в регионе, быть в курсе событий. Еще 36% хотят узнать новую и актуальную информацию.

Региональные телеканалы «прицельно» используются в качестве обладающего зрительским доверием источника официальных новостей © ВЦИОМ, 2021. Специфика потребления информации жителями Республики Татарстан

Региональное телесмотрение практически вдвое опережает интернет: местные теленовости считают более выигрышными с точки зрения охвата событий 80% опрошенных. Тогда как к новостным интернет-ресурсам обращаются лишь 45%. Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных пользуются интернетом (84%), в сеть они заходят не столько за новостями, сколько с целью развлечения или поиска справочной информации. В то время, как региональные телеканалы «прицельно» используются в качестве обладающего зрительским доверием источника официальных новостей. А вот наименьшим доверием обладают социальные сети.

Согласно данным опроса, среди разных видов источников информации самый высокий уровень доверия зрителей делят поровну регионалы и федералы (55% и 54%). А вот уровень доверия к интернет-источникам информации ниже на 7% по сравнению с региональными телеканалами (48%). К слову, наименьшим доверием обладают социальные сети — всего 36%.

Тройку самых популярных телеканалов в республике составляют «Эфир», «ТНВ» и «Татарстан 24» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Кто в первой тройке?

Тройку самых популярных телеканалов в республике составляют «Эфир», «ТНВ» и «Татарстан 24». Для жителей Казани и Набережных Челнов «Эфир» занимает первую строчку популярности, следом идет «Татарстан 24». Данный источник стоит на первом месте по региональному телесмотрению в Нижнекамске и на втором месте в Набережных Челнах, других городах и селах РТ. Жители сел и других городов (кроме Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска) чаще смотрят телеканал «ТНВ».

В Казани на основе охвата ежедневной аудитории телеканалов первую строчку занимает «Эфир» (33%), вторую — «Татарстан 24» (11 %), третью — «ТНВ» (9%) © ВЦИОМ, 2021. Специфика потребления информации жителями г. Казань

С точки зрения популярности региональных телеканалов в Казани на основе охвата ежедневной аудитории телеканалов первую строчку занимает «Эфир» (33%), вторую — «Татарстан 24» (11 %), третью — «ТНВ» (9%). Также телеканал «Эфир» имеет самую высокую долю телеаудитории Казани (87%).

Что касается интернета, то самыми популярными социальными сетями по-прежнему остаются «ВКонтакте» и Instagram.

Сельская аудитория предпочитает татарский телеконтент

Портрет аудитории регионального телевидения — это работающий семейный человек, имеющий детей и оценивающий свое материальное положение как «среднее». 56% опрошенных знают татарский, 25% смотрит телепрограммы на русском и татарском языках.

И если в Казани доля тех, кто имеет высшее образование и предпочитает смотреть региональные телеканалы на русском языке выше, то среди сельской аудитории больше тех, кто владеет татарским, и активно употребляет татароязычный телеконтент.

Среди зрителей канала «ТНВ» много владеющих татарским языком (63%) Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ

Структура аудиторий самых популярных региональных телеканалов схожа. Большинство зрителей работают (41-44%) и имеют семьи.

Аудиторию телеканала «Эфир» составляют жители Казани (42%), среди аудитории «Татарстан 24» — чаще жители других городов (кроме Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска) — 27%, среди аудитории «ТНВ» — чаще сельские жители (27%). Также, среди зрителей канала «ТНВ» много владеющих татарским языком (63%).

Региональное телевидение в Татарстане конкурирует прежде всего с интернетом (80% и 84% соответственно), но и с федеральными каналами (96%), особенно если речь идет о новостном сегменте телепрограмм. Региональные телеканалы — по-прежнему ключевой источник актуальной информации о жизни и событиях в регионе и населенном пункте проживания.

«Интернет растет, но это не уменьшает телесмотрение»

Руководитель телеканала «Татарстан 24», советник руководителя Аппарата Президента РТ Андрей Кузьмин в беседе с ИА «Татар-информ» отметил, что несмотря на рост популярности интернета, зрители продолжают смотреть телевидение.

Главный итог исследования, который сделал ВЦИОМ, — это то, что телевидение по-прежнему остается главным источником информации в Республике Татарстан Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ

«Главный итог исследования, который сделал ВЦИОМ, — это то, что телевидение по-прежнему остается главным источником информации в Республике Татарстан. Это подтверждают и остальные российские исследования, которые говорят о том, что главным источником информации по-прежнему остается телевидение. Да, интернет растет, сайты растут, но это не уменьшает телесмотрение. Они растут параллельно с ним», — отметил собеседник агентства.

По словам Кузьмина, команда «Татарстан 24» за несколько месяцев совершила качественный скачок как на сайте, так и в социальных сетях. «Начав практически с нуля мы вышли в информационные лидеры по просмотрам. По live-интернету мы постоянно в десятке, и по индексу цитирования в тройке республиканских ресурсов. Мы продолжаем развивать наши соцсети, у нас мощный TikTok, Telegram, Youtube», — рассказал Андрей Кузьмин.

Андрей Кузьмин: «Мы делаем контент и распространяем его на разных источниках, включая интернет. На сегодняшний день „Татарстан 24“ является мультимедийной редакцией» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ

Наряду с социальными сетями команда телеканала продолжает развивать телевидение.

«Очень качественно меняются партнеры в городах — в Нижнекамске, Челнах, Зеленодольске, Мамадыше. Это команды, с помощью которых мы увеличиваем палитру, у нас постоянно идут прямые включения. „Телеканал 24“ постоянно держит руку на информационном пульсе», — рассказал о работе руководитель телеканала.



По словам Андрея Кузьмина, на сегодняшний день телевизор не может существовать отдельно от других источников распространения информации. «Мы делаем контент и распространяем его на разных источниках, включая интернет. На сегодняшний день „Татарстан 24“ является мультимедийной редакцией», — подчеркнул Кузьмин.

«В информационном шуме людям важно доверять проверенным источникам»

Генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ», что не удивлен данными исследования ВЦИОМ.

Ильшат Аминов: «В море информации и дезинформации, которое представляет информационное поле, люди неизбежно ищут достоверную информацию от профессиональных источников» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ

«Исследование отражает сегодняшнюю реальность. Я убежден, что в море информации и дезинформации, которое представляет информационное поле, люди неизбежно ищут достоверную информацию от профессиональных источников. Также люди будут читать „Татар-информ“, и они будут доверять тем источникам, которые проверены. Так как эти источники несут ответственность за то, что говорят и пишут. В мире сейчас много информационного шума. И людям важно, чтобы были такие источники, которым можно доверять. Исследование это только подтверждает», — поделился мнением Аминов.

По его словам, телевидение и интернет сегодня находятся в состоянии равновесия. «Когда мы делаем прямое вещание, то оно ведется на трех каналах и одновременно на Youtube, и в соцсети „Вконтакте“», — рассказал руководитель «ТНВ».

По мнению Аминова, главная задача блогеров и СМИ — завоевать доверие зрителя, слушателя и читателя. «Те, кто завоевывает доверие, у того появляется ядро, костяк аудитории, которая уже потом никуда не уходит», — поделился Аминов.

«Большой объем вещания осуществляется на национальном языке, и это близко людям, и по культуре, и по менталитету» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ

Что касается большого охвата зрителей просмотра передач «ТНВ» в сельских территориях, то, по словам гендиректора телерадиокомпании, это закономерно.

«Большой объем вещания осуществляется на национальном языке, и это близко людям, и по культуре, и по менталитету. И эту аудиторию мы сохранили», — резюмировал Ильшат Аминов.

«Главное — качественный контент»

Директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов убежден, что у телевидения большие перспективы. «На самом деле рано хоронить телевидение. Телевизор еще остается основным источником получения информации для большого количества населения», — отметил собеседник агентства.

Фирдус Гималтдинов: «Рано хоронить телевидение. Телевизор еще остается основным источником получения информации для большого количества населения» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ

«Как телевизионщик, я не строю иллюзий, и знаю, что молодежь в основной своей массе не смотрит телевизор, — добавил Гималтдинов. — Мы своего зрителя знаем. Это уже взрослые люди, состоявшиеся. Телевидение на сегодняшний день обслуживает интересы не молодежи, и это точно».

Однако, по мнению директора филиала ГТРК «Татарстан», первичен не источник сигнала, а контент. «Нет битвы телевидения и интернета, телефона и телевизора — это всего лишь способы доставки информации. А вот контент первичен. Людям, которые мне в лицо говорят: „Я не смотрю телевизор“, я отвечаю: „Вы смотрите телевизор, потому что так или иначе вы видите этот контент у себя в соцсетях, в лентах новостей, без которых вы не можете жить“, потому что кто-то из них занимается серьезным бизнесом, кто-то общественной деятельностью», — отметил Фирдус Гималтдинов.

По мнению представителя телевидения, необходимо думать над качеством контента. «Иногда сейчас контент путают с хайпом, когда можно выйти и сказать термоядерное словечко. Однако это не есть хорошо. Все-таки мы занимаемся журналистикой и должны следовать неким классическим нормам», — убежден Гималтдинов.

«Нет битвы телевидения и интернета, телефона и телевизора — это всего лишь способы доставки информации» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ

Собеседник агентства подчеркнул, что команда ГТРК «Татарстан» хорошо знает срез своего зрителя. «Мы еженедельно получаем мониторинг, изучаем настроение аудитории, мнения, знаем и свои слабые места, пользуемся инструментами социологии в медиа исследованиях. Мы знаем, что наше слово имеет глубину проникновения, и знаем, насколько», — резюмировал Фирдус Гималтдинов.

«Многие жители Татарстана уже „наелись“ социальными сетями»

Генеральный директор челнинского холдинга «СТВ-МЕДИА» Абдулхак Батюшов считает, что перспективы телевидения в Татарстане самые позитивные. «Люди, которые сидят в интернете, также черпают информацию и в телевизоре, и других источниках. Они ни от чего не отказываются», — заметил он.

По словам собеседника агентства, многие жители Татарстана уже «наелись» социальными сетями. Так, например, в период пандемии Covid-19 в прошлом году, когда людям была нужная правдивая информация, татарстанцы обращались к официальным источникам, черпали информацию в том числе и на телевидении.

Абдулхак Батюшов: «Телевидение на самом деле регулирует социальную жизнь в том регионе, где вещает» Фото: nabchelny.ru

«В социальных сетях что только не говорят. Сейчас продолжение этой темы по поводу вакцинации — чего только не пишут! Телевидение на самом деле регулирует социальную жизнь в том регионе, где вещает, и является помощником, и гласной структурой, когда необходимо донести достоверную информацию до зрителя», — отметил генеральный директор холдинга «СТВ-МЕДИА».