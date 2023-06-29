Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС

Эфиопия подала заявку на присоединение к БРИКС и надеется на положительное решение по ней. Об этом со ссылкой на официального представителя эфиопского МИД Мелеса Алема сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», — отметил он во время брифинга.

Напомним, что помимо Эфиопии заявки на вступление в объединение уже подали Алжир, Бангладеш и Египет. Заинтересованность в членстве в группе проявили также Аргентина, Иран, Индонезия, Саудовская Аравия и Турция.

В настоящее время членами БРИКС являются пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.