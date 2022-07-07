Ефимова, Минаков и Морозова пропустят этап «Игр дружбы» в Казани

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, призер Олимпиады-2012 Владимир Морозов и призер чемпионата мира Андрей Минаков пропустят первый этап «Игр дружбы» из-за проблем с перелетами, так как спортсмены живут и тренируются в США.

«Кроме Ефимовой, Минакова и Морозова все выступят на этапе «Игр дружбы» в Казани. Они пропускают из-за сложностей с перелетами. Остальные лидеры выступят — Евгений Рылов, Климент Колесников и Антон Чупков», — сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на пресс-конференции.

Напомним, что «Игры дружбы» пройдут в Казани с июля по декабрь 2022 года. В рамках соревнования пройдут 8 турниров среди 2950 участников.