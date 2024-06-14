Ефим Климов: В сборной России на Играх БРИКС — спортсмены мирового уровня

Атлетам из России сейчас очень важно поддерживать свое мастерство, чему и способствует проведение Спортивных игр стран БРИКС. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил глава Федерации по прыжкам в воду РТ Ефим Климов, подчеркнув, что в сборную РФ входят спортсмены мирового уровня.

«Спортсменам важно поддерживать свое мастерство, а для этого важна конкуренция — и не только внутри страны, но и на международном уровне. И конечно же, жду побед наших спортсменов — они достойны этого. В нашей сборной профессионалы мирового класса, в том числе участники Олимпийских игр», — сказал Климов.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязаются более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.