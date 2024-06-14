Ефим Климов: «Игры БРИКС позволят уйти от однополярности и монополии в мире спорта»

Ефим Климов: «Хотелось бы, чтобы Игры привлекли как можно больше внимания у стран БРИКС. Чтобы в будущем в них принимало участие еще больше стран и спортсменов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В нашей сборной профессионалы мирового уровня»

Ефим Сергеевич, какие у вас ожидания от Игр БРИКС? В частности, от соревнований по водным видам спорта.

Хотелось бы, чтобы Игры привлекли как можно больше внимания у стран БРИКС. Чтобы в будущем в них принимало участие еще больше стран и спортсменов, чтобы включились те, кто не подтвердил участие на этот раз. Спортсменам важно поддерживать свое мастерство, а для этого важна конкуренция – и не только внутри страны, но и на международном уровне. И, конечно же, жду победы наших спортсменов – они достойны этого. В нашей сборной профессионалы мирового класса, в том числе – участники Олимпийских игр.

Будете ли вы следить за состязаниями? В каких дисциплинах?

Конечно. Прежде всего, это все водные виды спорта.

Как вы думаете, смогут ли спортсмены из Татарстана занять призовые места?

Безусловно. Об этом красноречиво говорят результаты отборочных соревнований на чемпионате России. Наша команда получила высшие награды и отобралась на Игры БРИКС в трех основных номинациях. Они неоднократно демонстрировали свое мастерство на международных соревнованиях, включая Олимпиаду.

«В Играх БРИКС будут принимать участие страны, которые могут позволить себе выбирать, куда им ехать, которым нельзя запретить участвовать в каких-то соревнованиях или навязать участие только в Олимпийских играх» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Со временем страны Запада могут присоединиться»

Как вы считаете, в чем уникальность и важность Игр БРИКС в Казани в текущей международной политической обстановке?

Все спортивные соревнования строятся на конкуренции. Я считаю, что конкуренция должна быть и у самих соревнований. Там, где нет конкуренции, наступает упадок. Игры БРИКС позволят уйти от однополярности в мире спорта и монополии Олимпийских игр.

Могут ли Игры БРИКС когда-нибудь стать альтернативой Олимпийским играм?

Несомненно. В Играх БРИКС будут принимать участие страны, которые могут позволить себе выбирать, куда им ехать, которым нельзя запретить участвовать в каких-то соревнованиях или навязать участие только в Олимпийских играх.

Смогут ли в будущем и страны Запада принять участие в этом чемпионате?

Думаю, да. Мы продолжаем поддерживать контакты со спортивными организациями других стран и видим у них интерес к Играм БРИКС. Со временем страны Запада вполне могут присоединиться к ним.

«Приятно отметить, что Татарстан стал лидером по количеству призовых мест – наши земляки забрали 8 медалей» Фото: tatdiving.ru

«Татарстан стал лидером по количеству призовых мест»

Насколько масштабным получился чемпионат России? Сколько было участников, кто представлял Татарстан?

В соревнованиях приняли участие 118 спортсменов из 17 регионов Российской Федерации. В их числе – сильнейшие спортсмены России. От Татарстана это трехкратный чемпион Европы Никита Шлейхер и чемпионка Европы Мария Полякова, серебряный призер Кубка мира Александр Белевцев, многократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований Глеб Касьянов. Также участвовали юниоры сборной Республики Татарстан, многократные призеры и победители всероссийских соревнований Александр Колесников и Талгат Шаймуллини призер международных соревнований Кира Хайруллина. Было разыграно 13 комплектов медалей.

Как оцениваете выступление наших спортсменов?

Приятно отметить, что Татарстан стал лидером по количеству призовых мест – наши земляки забрали 8 медалей. Это шикарный результат, и я хотел бы поблагодарить спортсменов и их тренеров за такое достойное представление родного региона. Потрясающе выступил Никита Шлейхер – завоевал золото в трех из четырех мужских дисциплин (синхронные прыжки с трехметрового трамплина, прыжки с трехметрового трамплина, вышки), а также серебро за синхронные прыжки с вышки. Александр Белевцев получил серебро за синхронные прыжки с вышки и прыжки с метрового трамплина, бронзу за прыжки с вышки. Мария Полякова стала серебряным призером в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и получила бронзу за прыжки с трехметрового трамплина.

«Потрясающе выступил Никита Шлейхер – завоевал золото в трех из четырех мужских дисциплин» Фото: tatdiving.ru

В Казани стартовали Игры БРИКС. Расскажите, как происходил отбор прыгунов в воду.

Прошедший чемпионат России не только главный старт сезона. В этом году он стал еще и отбором на Игры БРИКС. Напомню, что соревнования БРИКС по прыжкам в воду пройдут 16-18 июня во Дворце водных видов спорта. От сборной России на Играх БРИКС выступят победители и серебряные призеры в индивидуальных дисциплинах с вышки 10 метров и трамплина 3 метра среди мужчин и женщин, победители в синхронных прыжках с вышки 10 метров и трамплина 3 метра среди мужчин и женщин, а также победители в смешанных синхронных прыжках с вышки 10 метров и трамплина 3 метра.

Конечно, наши спортсмены, ставшие лидерами чемпионата России, примут участие в них. Хочу искренне поблагодарить всех участников прошедшего чемпионата, поздравить победителей и, конечно же, пожелать новых побед и достижений на предстоящих Играх.

Что бы вы пожелали участникам Игр?

Желаю им абстрагироваться от политики, насколько это возможно, и проявить максимальную волю к победе, показать лучшие результаты, насладиться лучшей в мире спортивной инфраструктурой и гостеприимством Казани и заниматься популяризацией спорта вне политики.