Эффективность антикоррупционных проверок в РТ за год выросла до 62%

По итогам антикоррупционных проверок государственных и муниципальных служащих республики в 2020 году к ответственности привлекли 195 человек, рассказал ИА «Татар-информ» советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Он напомнил, что в Татарстане более 950 муниципальных образований. В целом по республике сведения о доходах предоставляют почти 12 тысяч человек.

«По итогам 2020 года мы осуществили 315 проверок. Выявлено 260 случаев, когда служащие предоставляли неполные либо недостоверные сведения. Из этих 260 случаев к дисциплинарной ответственности привлечено 195 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то можно говорить о том, что количество проверок снизилось, но уровень привлечений к ответственности вырос с 41% до 62%. То есть возросла эффективность антикоррупционной работы», — подчеркнул Рахимов.

Он добавил, что антикоррупционным проверкам в республике подвергают не только рядовых служащих, но и руководящий состав.

«Это в муниципалитетах депутатский корпус, главы поселений и районов, а также руководители республиканского уровня. Мы провели 42 проверки и по результатам выявленных фактов предоставления недостоверных (неполных) сведений о доходах к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, в двух случаях дело кончилось увольнением в связи с утратой доверия», — резюмировал Салават Рахимов.