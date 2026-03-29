Эффект параллакса и пять периодов драмы: «Ак Барс» на нервах добыл третью победу в серии

«Ак Барс» в четвертом матче серии с «Трактором» добыл тяжелейшую победу во втором овертайме - 3:2. Важнейший гол казанцев оформил нападающий Илья Сафонов. Как «барсы» шли к третьей виктории в серии – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

И все-таки «Ак Барс» взял один матч в Челябинске!

Четвертый матч серии между «Ак Барсом» и «Трактором» в Челябинске имел определяющее значение что для одной, что для другой команды. Позавчерашняя победа явно придала эмоциональный импульс уральцам. Команда Евгения Корешкова сумела размочить серию и, безусловно, намеревалась отправится в столицу Татарстана с равным счетом в противостоянии.

Казанскому же клубу для сохранения чувства уверенности никак нельзя было проигрывать четвертый матч. Главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина по ходу двух прошедших пресс-конференций ставили в неприятное положение вопросы журналистов о параллелях с серией плей-офф 2025 года против московского «Динамо». Тогда, напомним, «барсы» выиграли у «бело-голубых» два стартовых матча, а затем в четырех подряд потерпели поражения.

Дабы не повторить печальный сценарий прошлогоднего второго раунда, «Ак Барс» был обязан возвращаться в столицу Татарстана с комфортным преимуществом в серии.

Арефьев уверенно заменил Билялова, Яруллин появился в составе

Главным изменением в составе «Ак Барса» на четвертый матч с «Трактором» стало появление в воротах Максима Арефьева. Тренерский штаб казанцев решил поберечь основного голкипера Тимура Билялова после третьей игры. В позавчерашней встрече в Билялова въехал нападающий хозяев Владимир Жарков. Стык не был критичным для Тимура, и вратарь «Ак Барса» сумел продолжить матч. Тем не менее. какие-то болезненные ощущения у голкипера казанцев, безусловно, были.

У Арефьева дебют в плей-офф Кубка Гагарина получился довольно уверенным. Две пропущенные шайбы за почти четыре с половиной периода – весьма неплохой результат для «зеленого» голкипера «Ак Барса». Хотя таким словом характеризовать Максима уже сложно, все-таки в регулярном чемпионате он был незаменимой опцией Анвара Гатиятулина, когда Билялов не мог играть из-за повреждений. В пятом матче серии в ворота «Ак Барса», скорее всего, вернется основной голкипер, однако Арефьев доказал, что и на него можно рассчитывать в кубковых встречах.

Еще одно нововведение в составе казанцев – появление Альберта Яруллина. Как и для Гатиятулина, противостояние с «Трактором» для защитника принципиально. В Челябинске хоккеист провел далеко не один сезон, будучи одним из важнейших игроков в оборонительной линии.

Появление Альберта напрашивалось еще в прошлом матче на фоне не самой убедительной игры защитника Алексея Марченко. К слову, в третьем периоде сегодняшней встречи капитан «Ак Барса» перестал появляться на льду. Травма ли это, или претензии Анвара Гатиятулина – не до конца понятно. Все дело в том, что в раздевалке Марченко сослался на небольшое повреждение руки. Заявление же наставника казанцев на послематчевой пресс-конференции было более обобщенным.

«Мы смотрим, как проходит матч. Приняли решение, что доиграем в таких сочетаниях. Повторюсь, что все ребята готовы в любой момент приносить пользу команде», – сказал Гатиятулин.

Яркий сценарий четвертого матча серии

Сценарий встречи между «Ак Барсом» и «Трактором» наверняка потянул бы на напряженную спортивную драму. Челябинцы первыми вышли вперед благодаря реализованному большинству и грубой ошибке казанцев при выходе из обороны в атаку в меньшинстве. Затем довольно быстрые две шайбы забили уже хоккеисты «Ак Барса». Второй гол гостей получился весьма курьезным Артем Галимов с острого угла бросал больше наудачу. К той самой удаче казанцев вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев не сумел занять правильную позицию.

Во втором периоде хозяева нахрапом сумели все же затолкать шайбу в ворота «Ак Барса», сравняв счет также в неравных составах. А далее хоккей сполна покатал болельщиков на эмоциональных качелях. «Трактор» мог завершить матч еще в основное время, забив в третьем периоде. Однако видеоассистенты казанцев прозорливо заметили игру высоко поднятой клюшкой у Виталия Кравцова при входе в зону. Шайбу отменили, игра перешла в овертайм.

В дополнительной двадцатиминутке хозяева снова смогли забить в большинстве благодаря удалению Ильи Сафонова. Однако гол снова отменили из-за нарушения правил. Теперь уже арбитры усмотрели блокировку вратаря «Ак Барса» в момент взятия ворот.

В середине первого овертайма гол отменили уже у гостей. С Дмитрием Яшкиным произошел знаменитый эффект параллакса. Шайба вроде бы пересекла линию ворот, но с определенного ракурса судьи разглядели, что сделала она это неполностью. После долгих совещаний паритет на табло сохранился. Хотя в процессе объявления арбитр встречи подобрал формулировку таким образом, что сначала игрокам «Ак Барса» показалось, что шайбу засчитают. Несколько хоккеистов даже выбежали на лед, но Анвар Гатиятулин оперативно вернул своих подопечных на лавку.

«Я был уверен, что это гол», – неоднократно повторял Яшкин после матча в раздевалке корреспонденту «ТИ-Спорта».

По иронии судьбы ход игры мог преподнести еще какой-то неожиданный поворот. Но дальнейший сценарий получился более-менее прозаичным, за исключением того, что команды не сумели выявить победителя за четыре периода. А вот в пятой двадцатиминутке казанцы дожали-таки соперника. Сафонов подкараулил отскок у борта и вонзил шайбу в ворота Николаева.

Радость казанцев была на пределе. Из раздевалки слышались безудержные крики, слова поздравлений друг другу. Важная победа «Ак Барса», которая фактически ставит «Трактор» на край пропасти. Еще один шаг, и «барсы» выйдут во второй раунд плей-офф.