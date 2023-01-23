«Эффект от обсуждаемых тем будет на долгие годы»: Фаррахов о встрече Минниханова и Путина

На встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с главой государства Владимиром Путиным поднимались темы, имеющие стратегическое значение для развития республики и страны на многие годы вперед. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он отметил, что свою встречу с руководителем Татарстана Владимир Путин начал с высокой оценки социально-экономического развития республики.

«Президент России напомнил, что Татарстан на протяжении долгого времени занимает самые верхние строки в рейтингах по основным направлениям развития. Это очень высокая оценка лидера страны в адрес республики и ее жителей. Еще один стратегический тезис – это решение вывести форум KazanSummit на федеральный уровень. Эффект от этого решения мы будем видеть еще долгие годы», – подчеркнул Фаррахов.

Говоря об озвученных Рустамом Миннихановым показателях развития республики, Фаррахов выделил рост промышленного производства и уверенный приток инвестиций в основной капитал.

«Также Рустам Нургалиевич отметил темы, над которыми нам нужно детально работать – вопросы демографии и другие моменты», – пояснил народный избранник.

По словам Фаррахова, вопросы, которые обсуждались на встрече Рустама Минниханова и Владимира Путина, носят первостепенный характер.

«Их решение окажет позитивное влияние на развитие республики и страны. Особенно это касается авиастроения, авиации. Это еще одна отрасль, где Татарстан проявит свое лидерство, когда выйдет на планируемые объемы создания Ту-214. Я очень рад, что авиационное направление возродится в нашей республике», – резюмировал депутат.

