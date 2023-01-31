Цифровизация производства «Казаньоргсинтеза» принесла эффект в 120 млн рублей в 2022 году

Цифровизация производства принесла «Казаньоргсинтезу» экономический эффект в 120 млн рублей в 2022 году.

«Казаньоргсинтез» продолжает внедрять цифровые инструменты на предприятии: за 2022 год суммарный экономический эффект от новшеств составил около 120 млн рублей за счет снижения потребления ресурсов и предотвращения потерь. Таким образом, цифровые инструменты помогают повышать технологическую эффективность и безопасность производства, сокращать объемы рутинного труда и прогнозировать кризисные ситуации.

«Казаньоргсинтез» начал программу цифровизации производства в мае 2022 года. В ходе поэтапного внедрения на каждый из заводов в пилотном режиме использовались различные цифровые инструменты. На производствах поликарбоната и полиэтилена низкого давления применялась система ЭКОНС — она обеспечила более половины экономического эффекта (порядка 65 млн рублей). Инструмент позволяет операторам находить наиболее выгодный для производства режим работы. В результате снизилось потребление пара и раствора гидроксида калия на заводе поликарбонатов и потребления бутена-1 и изопентана на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Вместе с этим на заводе бисфенола А внедрили виртуальный советчик: он сообщает сотрудникам о возможных критических изменениях в процессе, которые могут негативно повлиять на качество продукции и эффективность производства.

Цифровой инструмент «мобильные обходы» позволяет «Казаньоргсинтезу» выявлять дефекты оборудования на ранней стадии, не доводя до отказов, и таким образом повышать время полезной работы производства. Ряд других цифровых инструментов предприятие использовало в ходе работ по остановочному ремонту: дроны, цифровые наряды-допуски, течеискатели помогли провести работы более оперативно и эффективно.

В 2023 году цифровизация производств «Казаньоргсинтеза» переходит из пилотного этапа в полномасштабный. Это означает что большинство цифровых инструментов будут тиражированы на производственные подразделения

Руководитель цифрового офиса «Казаньоргсинтеза» Николай Крушельницкий:

«Помимо технического внедрения, нам важно, чтобы эти инструменты были понятны и ими умели пользоваться. Есть потенциал в развитии дрон-сервиса, планируем развивать интеллектуальное видеонаблюдение, беспроводные датчики. Цифровая трансформация — это не только про техническое внедрение инструмента, а ещё и про изменение бизнес-процессов, поэтому нам важно, чтобы инструменты были понятны и ими умели пользоваться, это будет являться фокусом на 2023 год».

В 2023 году планируется расширить потенциал дрон-сервиса, развивать интеллектуальное видеонаблюдение и строить сеть и инфраструктуру для беспроводных датчиков. Также в планах внедрить технологию выявления и снижения потерь энергоресурсов; провести анализ производственной отчетности и определить способы оптимизации и перевода в цифровой вид; продолжать использоваться возможности аддитивных технологий, AR-технологий. Новые проекты будут направлены на повышение надежности и эффективности работы оборудования, снижение объема ручного труда и повышение безопасности работы.

Фото: пресс-служба мэрии Казани