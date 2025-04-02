Эффект нижних звеньев и травма Аликина: как «Ак Барс» разгромил «Авто» в четвертом матче

«Ак Барс» вчера добыл разгромную победу над «Автомобилистом» (7:2) и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Следующую встречу казанцы проведут в Екатеринбурге. За счет чего «барсам» удалось добиться столь уверенной победой и в чем ошибся наставник уральцев Николай Заварухин - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Неужели «Автомобилист» лишился своего основного вратаря до конца серии с «Ак Барсом»?

Интрига в четвертом матче серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» умерла рано. К десятой минуте первого периода казанцы вели в четыре безответные шайбы, тотально контролируя стартовый отрезок матча.

Появившийся с первых минут в воротах «Автомобилиста» Владимир Галкин начал встречу крайне неудачно. Молодой голкипер екатеринбуржцев не справился уже с первым броском Степана Фальковского, не сумев зафиксировать его ловушкой. Во втором и третьем пропущенных голах «Автомобилиста» вины Галкина как таковой нет, непозволительные подарки нападающим «Ак Барсам» сделала оборона гостей. А вот в эпизоде с шайбой Дыняка голкипер уральцев мог подтащить свою команду.

По ходу регулярного чемпионата у «Автомобилиста» наблюдался сильный тандем вратарей. И Галкин, и Аликин шли по сезону с примерно одинаковым процентом отраженных бросков – около 92%. Но регулярка – это одно, а плей-офф – совершенно другое. В текущей серии с «Ак Барсом», по аналогии с прошлым годом, Евгений Аликин может оказаться одним из ключевых х-факторов прохода «Автомобилиста» в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Но поможет ли основной голкипер екатеринбуржцев своей команде в ближайших встречах? По предварительной информации, у Аликина есть небольшое повреждение, которое не позволяет ему проводить матчи в полную силу.

На пресс-конференции наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин подробности травмы голкипера раскрывать не стал, не рассказав о ней по ровным счетом ничего.

«Мы выпустили Галкина, потому что так сложились обстоятельства», – отметил наставник уральцев.

А что за обстоятельства случились в «Автомобилисте» – до конца непонятно. Предполагаемый вариант с травмой Аликина – самый логичный. Во-первых, потому что Евгений появился на льду лишь при счете 0:4, а не после второй или третьей пропущенной шайбы «Авто». А, во-вторых, в начале третьего периода у гостей случилась обратная замена Галкина на Аликина. Видимо, доиграть встречу из-за недуга основной голкипер екатеринбуржцев был не в силах.

Серия между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» выходит на финишную прямую. С отсутствием Аликина в составе уральцев казанцы становятся очевидными фаворитами в противостоянии.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

У «Ак Барса» заработали нижние звенья

С точки зрения атакующего потенциала вчерашняя игра в исполнении «Ак Барса» была пока что лучшей в серии с «Автомобилистом». Это подтвердили как игроки, так и главный тренер Анвар Гатиятулин.

«Нечасто такие игры в плей-офф можно увидеть. Чуть ли не каждый второй бросок – гол», – с удивлением отмечал после матча нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.

Один из ключевых моментов вчерашней встречи – эффективная игра нижних звеньев казанцев. Неплохой по содержанию матч провело как третье, так и четвертое звено «Ак Барса». Хотя к тройке О’Делла по-прежнему остаются вопросы. Анвар Гатиятулин – не сторонник резких и импульсивных решений. Поэтому третье звено казанцев к экватору серии с «Авто» остается без изменений.

У «Ак Барса» есть резервы в составе в лице Терехова, Комкова, Бровкина. Но молодым нападающим Анвар Гатиятулин еще не дал ни одного шанса проявить себя в играх первого раунда. Со слов главного тренера «Ак Барса», в текущем составе его все устраивает. Каждое звено выполняет определенные функции на льду.

«Смотрится ли тройка О’Делла блекло? Мы анализируем каждый матч и смотрим на функциональное состояние команды, так принимаем решение по составу. Дальше будем двигаться по этой же схеме. У каждого звена есть своя функция, и ребята из троек О’Делла и Кателевского со своей основной задачей справляются», – заявил Анвар Гатиятулин.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Результативную лепту в победу «Ак Барса», наконец-то, внесли Сафонов и Галимов

Важным вчерашний матч оказался для нападающих «Ак Барса» Ильи Сафонова и Артема Галимова. Первый – не забивал за казанцев с момента заключительного этапа регулярного чемпионата. Галимов в серии с «Автомобилистом» до этого отличался лишь единожды, в первом матче в Екатеринбурге (4:1), забросив в пустые ворота.

Главные козыри «Ак Барса» в противостоянии с уральцами – безусловно, два первых звена. Тройка Семенова из матча в матч стабильно набирает результативные баллы. Статистика у звена Сафонова чуть похуже, но и эта тройка казанцев была вчера очень хороша. Топ-6 нападающих «Ак Барса» в минувший вечер смотрелись ярко и эффективно.

Впереди казанцев ожидает пятая встреча серии в Екатеринбурге. После столь уверенной разгромной победы команда Анвара Гатиятулина поедет на Урал явно в приподнятом расположении духа. Но и «Автомобилист» при родных стенах чрезвычайно опасен. Все самое интересное в этой серии только начинается.