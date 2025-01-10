Эффект домино: почему травма Сафонова станет головной болью Гатиятулина в «Ак Барсе»

Впечатление от мощной победы «Ак Барса» в последнем «зеленом дерби» против «Салавата Юлаева» оказалось испорченным травмой центрфорварда второго звена казанцев Ильи Сафонова. Это событие неминуемо обрушит всю конструкцию звеньев в команде Анвара Гатиятулина. Подробности – в материале «ТИ-Спорт».





После силового приема хоккеиста уфимцев Артема Пименова не смог продолжить матч игрок казанцев Илья Сафонов

Фото: ak-bars.ru

Сафонов пропустит до месяца

Эффект домино – это процесс, при котором одно ключевое изменение неминуемо ведет за собой ряд последствий, как падают косточки домино, выстроенные в ряд.

В ходе разгромной победы (5:1) «Ак Барса» в игре с «Салаватом Юлаевым» это «ключевое изменение» и стряслось. После силового приема хоккеиста уфимцев Артема Пименова не смог продолжить матч игрок казанцев Илья Сафонов. После встречи он предстал перед журналистами с полностью перебинтованной и характерно зафиксированной правой рукой.

«Илья поехал с доктором на обследование, узнаем после», – прокомментировал инцидент главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Другой официальной информации от клуба не последовало. Однако подобный характер повреждения подразумевает восстановление от двух недель до месяца. Именно этот срок «Ак Барсу» придется обходиться без Сафонова на льду.

В казанском клубе слишком напряженная ситуация с недокомлектом центральных нападающих Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дефицит центрфорвардов в «Ак Барсе»

После перевода Кирилла Семенова в первое звено «Ак Барса» именно Сафонов является центром второй тройки нападения в «Ак Барсе». На его счету 17 (6+11) очков в 39 матчах. Конечно, это не бог весть какая статистика. Однако в казанском клубе слишком напряженная ситуация с недокомлектом центральных нападающих.

Судите сами: в третьем звене Анвар Гатиятулин вынужден использовать 23-летнего Дениса Комкова, который, откровенно говоря, попросту не тянет уровень КХЛ. Что уж говорить о команде уровня «Ак Барса».

Помимо вышеупомянутого Комкова в колоде у казанского тренера на позиции центра имеется пять хоккеистов. Вроде бы достаточное число для четырех звеньев. Но есть нюансы. Из этих шести лечится Илья Сафонов, восстанавливается травмированный еще в «Динамо» новичок команды Эрик О`Делл, а канадец Ник Петан играет не на своей позиции, а крайнего нападающего в первом звене.

У Анвара Гатиятулина в твердом остатке лишь три человека на позицию центрального нападающего Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Таким образом, у Анвара Гатиятулина в твердом остатке лишь три человека на позицию центрального нападающего. Это Семенов, Комков и Кателевский. То есть специалисту уже в ближайшей игре против астанинского «Барыса» придется полностью перекраивать звенья команды. Давайте разберем все имеющиеся у тренера варианты.

Как скроить звенья Гатиятулину

Самый очевидный из них – возвращение на родную позицию канадца Ника Петана. Если взять за скобки его дубль в матче с уфимцами, то именно играя в центре первого звена с Барабановым и Яшкиным, он был наиболее эффективен.

Фото: ak-bars.ru, графика: «ТИ-Спорт»

Однако на время его травмы Гатиятулин поднял в первое звено Семенова. И у него с Яшкиным получилась такая «химия», что канадец по возвращению в строй обнаружил себя на левом фланге первого звена. А Барабанова, соответственно, опустили во второе звено к Сафонову и Галимову.

Сейчас для Гатиятулина напрашивается два варианта. Первый – вернуть Семенова в центр второго звена. Либо же поставить на эту позицию Петана. При любых раскладах напрашивается возвращение Барабанова в первую тройку. Он банально сыгран с Яшкиным и Петаном.

Ворох проблем с составом

И так же при любых раскладах в первом или втором звене возникает «дырка» на позиции левого нападающего, которую, по всей видимости, придется «затыкать» опальным Егором Коршковым, который сидит в глубоком запасе со своим контрактом в 65 млн рублей за сезон. Не будем повторяться про, мягко говоря, неудачное летнее приобретение казанского менеджмента.

При любых раскладах в первом или втором звене возникает «дырка» на позиции левого нападающего, которую, по всей видимости, придется «затыкать» опальным Егором Коршковым Фото: ak-bars.ru

В общем, будет интересно, какое решение примет Анвар Гатиятулин уже завтра, когда казанцы примут на своем льду казахстанский «Барыс».

При этом не менее любопытно, с каким составом звеньев тренерский штаб войдет в плей-офф, когда все будут в строю. Очевидно, что там не найдется место Комкову. Набор центральных нападающих составят Семенов, Сафонов, О`Делл и Кателевский. Главная интрига здесь заключается в том, где будет играть канадский новичок – во второй или третьей тройке.

Все упирается в провальное подписание Коршкова

Но есть еще одна скрытая интрига. Ник Петан так же может рассматриваться на предмет возвращения на позицию центрального в первой тройке. Тогда Семенов – железно во второй, а О`Делл и Сафонов поделят между собой третье и четвертое звено. При такой конфигурации трудяга Кателевский может уйти на фланг, а Бровкин потерять место в составе.

Ник Петан так же может рассматриваться на предмет возвращения на позицию центрального в первой тройке Фото: ak-bars.ru

Но у этого варианта есть серьезный недостаток. С Петаном на фланге первого звена и Барабановым – во втором у «Ак Барса» «рабочий» вариант с «левым крылом» атаки в топ-6. Если Петана вернуть в центр, то левый фланг нападения у «барсов» просядет.

Таким образом, реальная проблема «Ак Барса» в комплектации состава находится не на позиции центрального форварда. Она на левом фланге, где подписанный на баснословный контракт Коршков полностью не оправдал потраченных денег.