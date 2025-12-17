«Эффект Долиной» отменен: почему дело о квартире стало делом о справедливости

Последние недели внимание российского общества было приковано к чрезвычайно громкому судебному делу в отношении известной певицы Ларисы Долиной. Оно в итоге дошло до Верховного суда РФ. Что решила высшая судебная инстанция и почему это дело стало таким важным для правовой системы страны – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дело Долиной получило беспрецедентный общественный резонанс

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самое резонансное судебное заседание

Накануне в Верховном суде РФ состоялось судьбоносное заседание по делу Ларисы Долиной. Судьбоносное – не только для судебной практики рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью, но и для всего российского рынка недвижимости, рынка подержанных автомобилей и в целом для всех сделок купли-продажи на значительные суммы.

Судебная практика по подобным делам в последние годы начала давать сбои с точки зрения справедливости и торжества правосудия, а количество таких споров стало исчисляться тысячами. Как говорится, вопрос окончательно назрел, и с ним необходимо было срочно разобраться, чтобы избежать подрыва общественного доверия к российской судебной системе.

Общественный интерес к открытому публичному процессу Верховного суда РФ был чрезвычайно высоким: трансляция судебного заседания по делу певицы Ларисы Долиной набрала более 120 тыс. просмотров за первый час, что подтверждает статистика эфира во «ВКонтакте». Спустя два часа с начала заседания количество просмотров превысило 355 тыс. Таких показателей трансляций судебных заседаний российская судебная система ранее не знала. А если учитывать комментарии в различных социальных сетях, то счет реакции аудитории идет уже на миллионы.

Кроме того, дело Долиной получило беспрецедентный общественный резонанс не только в интернете: о нем спорили на улицах, в семьях, с друзьями и знакомыми, на заседаниях Государственной думы и с экранов телевизоров.

В 2024 году под давлением мошенников Лариса Долина лишилась свыше 300 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фабула дела

Напомним кратко, в чем состоит дело Долиной.

В 2024 году под давлением мошенников Лариса Долина лишилась свыше 300 млн рублей. Певица перевела денежные средства по указаниям злоумышленников на так называемые безопасные счета и передала часть денег курьерам мошенников. Находясь под их влиянием, артистка продала свою квартиру площадью около 200 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Женщина приобрела жилье за 112 млн рублей.

После утраты недвижимости весной 2025 года певица обратилась в Хамовнический районный суд с просьбой признать сделку по продаже квартиры недействительной. Суд встал на сторону Долиной, прекратив право собственности покупательницы Лурье. Деньги покупательнице не вернули. Суд указал Лурье, что она вправе требовать возврата средств от злоумышленников, которые обманули певицу.

Последующие судебные инстанции – Мосгорсуд и Второй кассационный суд – признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд РФ.

Полина Лурье в своем иске потребовала принудительно выселить Долину из жилья Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Как прошло судебное заседание

Рассмотрение дела в Верховном суде РФ состоялось 16 декабря в 15:00.

Ранее – возможно, вследствие огромного общественного резонанса – Лариса Долина предлагала заключить мировое соглашение. В эфире популярного ток-шоу на Первом канале певица заявила, что намерена вернуть всю сумму, но частями. Вторая сторона на сделку не пошла, поскольку жилье в том же доме и той же площади, что у Долиной, после роста цен сейчас продается примерно за 295 млн рублей, тогда как сделка в 2024 году была оформлена за 112 млн рублей.

Адвокат Полины Лурье пояснила, почему покупательница квартиры Долиной не приняла предложение о возврате денег: «С учетом растянутости во времени, длительности… Возврат, допустим, по 3 миллиона на протяжении многих лет не устроит человека, который хочет жить в своей квартире, который хочет обрести дом».

Верховный суд РФ отказался закрывать заседание, приняв во внимание высокий общественный резонанс дела. На рассмотрении за закрытыми дверями настаивала сторона Долиной. Прокуратура и сторона покупательницы квартиры, Полины Лурье, выступили против.

Лариса Долина не присутствовала на заседании Верховного суда РФ по делу о своей квартире. По словам ее юриста, в это время она выступала на «Главном новогоднем концерте» в Москве. Покупательница квартиры Полина Лурье на заседание явилась.

Полина Лурье в своем иске потребовала принудительно выселить Долину из жилья. По словам ее адвоката Светланы Свириденко, для Лурье покупка квартиры была связана не с инвестиционными целями, а с необходимостью обеспечить жильем своих малолетних детей «в силу сложившихся у нее семейных отношений».

Как заявила адвокат покупательницы, Полина Лурье доверяла Ларисе Долиной при заключении сделки купли-продажи. Примечательно, что Долина подписала дополнительное соглашение с Лурье, согласно которому артистка оставляла себе пианино и концертный стул при продаже квартиры.

Певица на заседании в Верховном суде РФ через своего представителя подтвердила, что готова вернуть покупательнице деньги за квартиру.

Прокуратура выступила против принудительного выселения Ларисы Долиной из квартиры по требованию Полины Лурье и попросила взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 млн рублей, полученных за квартиру.

После непродолжительного совещания Верховный суд РФ отменил три решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной:

решение Хамовнического районного суда от 28 марта 2025 года, признавшего сделку недействительной;

решение Мосгорсуда от 8 сентября 2025 года, которым это решение было оставлено без изменения;

решение Второго кассационного суда, отклонившего жалобы на постановления нижестоящих судов.

Также Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Суд сохранил за Долиной право проживания в спорной квартире до вынесения решения судом второй инстанции. Кроме того, по словам адвоката Полины Лурье, Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру за Лурье.

«Решено квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно», – говорится в официальном сообщении Верховного суда РФ.

Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру за Лурье Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Значение решения Верховного суда РФ

Главный итог заседания Верховного суда РФ – торжество справедливости. А это сегодня один из самых востребованных общественных запросов.

Ранее, после того как нижестоящие суды встали на сторону Ларисы Долиной и вернули ей квартиру, по стране начал распространяться так называемый эффект Долиной. Так стали называть схему, при которой продавец квартиры вскоре после сделки пытается оспорить ее, заявляя, что якобы (или действительно) стал жертвой мошенников и утратил деньги, полученные от продажи.

Эта практика начала охватывать не только вторичный рынок жилья, но и автомобильный сегмент. Многие продавцы подержанных автомобилей стали заявлять, что действовали по указке мошенников. Количество подобных дел стало исчисляться тысячами, а под сомнение оказались поставлены любые крупные сделки купли-продажи. Это, в свою очередь, грозило обрушением доверия общества к российской правовой системе.

На этом фоне возникла волна негодования по отношению к Ларисе Долиной. Люди не понимали, почему певице вернули квартиру, если она сама передала деньги мошенникам, тогда как Лурье осталась ни с чем. Заговорили и о возможном использовании певицей своих связей для влияния на судебную систему. В итоге дело Долиной стало не столько спором о квартире, сколько вопросом о том, готов ли суд защищать обычного человека. Верховному суду РФ необходимо было ответить на этот общественный запрос – без поправок на социальный статус и личные возможности участников процесса.

«Решение ВС РФ важно не потому, что оно исправило личную несправедливость Лурье. Это решение важно потому, что суд признал систему сломанной. Верховный Суд указал на то, что нижестоящие суды ошиблись в применении закона. Это сигнал для всей судебной системы – правила игры меняются. Дело отправлено обратно в апелляцию, но уже с директивой от высшего суда: ошибка была, пересмотрите. Это означает, что 3000 других дел, построенных по той же схеме, теперь в зоне риска. Система начинает самокорректироваться, но только потому, что общественное давление через медиа достигло критической массы. Верховный суд слышит голос улицы, и это главное», – прокомментировал итоги заседания медиатехнолог Рамиль Харисов изданию «Осторожно Media».

Сегодня мы наблюдаем овации Верховному суду РФ по всей стране – и от пострадавших в аналогичных делах, и от сторонних наблюдателей. Это уникальный прецедент общественного единения. Вынесенный вердикт следует рассматривать как победу российского гражданского общества. Рамочное решение по столь резонансному делу снижает правовую неопределенность и сохраняет баланс между защитой жертв преступлений и устойчивостью института собственности. Единый стандарт правовой оценки позволит избежать разнонаправленных решений по схожим делам в разных субъектах страны.