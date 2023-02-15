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Эффект через поколение: общественники РТ рассказали о патриотическом воспитании
Темой очередного заседания Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике стало патриотическое воспитание молодежи в Татарстане. Депутатам рассказали о работе нового Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также о тематических программах Минмолодежи и Минобрнауки РТ.
«Эта тема на сегодняшний день актуальна как никогда. Ей уделяется большое внимание на всех уровнях власти. Главная задача — чтобы каждый ребенок мог найти себя. Мы должны создавать возможности им заниматься спортом и творчеством. При этом всё это должно быть доступно. В Госсовете Татарстана уже создана рабочая группа по разработке законопроекта о патриотическом воспитании молодежи», — сообщила председатель Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.
Первой темой заседания стало новое всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых». О нем рассказал его руководитель в Татарстане — помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов.
«Юридически движение уже создано, но путь до его настоящего принятия и формирования чувства идентичности этого движения еще не пройден. Реальный эффект от этой деятельности мы увидим тогда, когда сегодняшние первоклассники закончат школу. У такой аудитории будут формироваться новые взгляды. Должно пройти поколение, чтобы мы увидели, правильно ли мы работаем», — рассказал Сулейманов.
По его словам, работа движения будет направлена на то, чтобы вновь придать значимость общекомандным успехам, а не личным достижениям. Сеть «Движения первых» будет распространена на все колледжи и школы, а также на подростковые клубы и молодежные центры.
Далее заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева рассказала о патриотических мероприятиях по линии молодежной политики.
«Когда мы говорим о патриотическом воспитании, мы подразумеваем не только военную патриотику, но и профиль творческого и интеллектуального воспитания для развития личности. В Татарстане работает подпрограмма патриотического воспитания молодежи. Только за прошлый год мы провели 42 крупных мероприятия с охватом более 184 тыс. человек», — заявила она.
Среди мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в Татарстане имеются исторические реконструкции, слеты военно-патриотических клубов, военные сборы для десятиклассников, экспедиции поисковых отрядов, волонтерские активности и многое другое.
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