Эффект Билла или ностальгия по 2018-му: как изменится «Ак Барс» после возвращения легенды

«Ак Барс» накануне одолел в овертайме «Динамо» (3:2). Эта победа стала для казанцев четвертой в пяти последних играх и первой для исполняющего обязанности главного тренера Юрия Бабенко. Но главным событием стало не это. На тренерском мостике «барсов» в роли ассистента впервые появился Зинэтула Билялетдинов. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

В матче с «Динамо» по левое плечо от Юрия Бабенко стоял Зинэтула Билялетдинов, ставший ассистентом исполняющего обязанности главного тренера Фото: ak-bars.ru

Билялетдинов должен вернуть позитив в атмосферу раздевалки

Пресс-конференция Зинэтулы Хайдяровича после матча с «Динамо» получилась по-настоящему уютной и домашней. Журналисты не были предупреждены заранее о появлении Билялетдинова в пресс-центре, поэтому все вопросы были заданы преимущественно экспромтом.

Билялетдинов отвечал на все очень подробно и с улыбкой. Делился ощущениями от первой за три года игры на тренерском мостике, рассказывал о том, чем занимался последние несколько лет, словом, превратил пресс-конференцию в приятную беседу. Подобное настроение по отношению к прессе, несомненно, должно распространиться на большинство игроков. Потому что при Олеге Знарке многие хоккеисты общались с журналистами без особого желания и энтузиазма.

Билялетдинов также подчеркнул, что был крайне неравнодушен к проблемам «Ак Барса» в этом сезоне и, когда Знарок покинул клуб, решил не бросать команду в трудную минуту.

«Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем. В течение прошлого года генеральный менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся в клуб и помогал на должности советника. Конечно, я за это время привык бездельничать, и, откровенно говоря, это безделье мне нравилось. В то же время, когда я окунулся в новую работу, она стала приносить мне удовольствие. Мне нравится общение с игроками и тренерами. Я всегда говорю, как чувствую, что я бы сделал. Никогда не навязываю свои мысли, но, во всяком случае, их высказываю. Эта работа мне интересна», – цитирует Билялетдинова корреспондент «ТИ-Спорт».

Впереди у «Ак Барса» сложные матчи и очень насыщенные месяцы игр. К этому часу казанцы идут седьмыми в Восточной конференции Фото: ak-bars.ru

Знарок развалил в команде микроклимат и дружелюбную атмосферу. Последние два месяца болельщики только и обсуждали, что за кланы появились в «Ак Барсе», почему одноклубники открыто конфликтуют друг с другом и даже вступают в драки.

Билялетдинов намерен прекратить все эти междоусобицы и крепко сплотить коллектив для дальнейшего пути в регулярке КХЛ. Впереди у «Ак Барса» сложные матчи и очень насыщенные месяцы игр. К этому часу казанцы идут седьмыми в Восточной конференции. Для продвижения в таблице микроклимат в клубе должен носить исключительно позитивный характер. Билялетдинову и тренерскому штабу необходимо серьезно поработать в этом вопросе.

При Билялетдинове и Бабенко «Ак Барс» сыграл всего матч, поэтому, естественно, сложно делать какие-то категоричные выводы Фото: ak-bars.ru

Хоккей Билялетдинова в матче с «Динамо» был налицо

После отставки Олега Знарка многие болельщики находились в смятении: в какой хоккей будет играть «Ак Барс» при Юрии Бабенко? Учитывая тот факт, что Юрий Иванович по факту отвечал за тактику в тренерском штабе Олега Знарка, трудно было ожидать каких-то радикальных изменений в игре казанцев.

Однако в матче с «Динамо» по левое плечо от Бабенко стоял Зинэтула Билялетдинов, ставший ассистентом исполняющего обязанности главного тренера. И как только «Ак Барс» начал игру – всем стало ясно, что хоккей будет «билловский».

Казанцы действовали крайне сдержанно и осторожно в обороне. Билялетдинов прекрасно понимал, что нападающие «Динамо» в этом сезоне КХЛ славятся своей скоростью и быстрым принятием решений. Поэтому ключевой задачей «Ак Барса» было перекрыть кислород форвардам московской команды и своевременно их накрывать.

В свое время генменеджер «Виннипега Джетс» Майк Смит говорил, что Билялетдинов является «единственным русским хоккеистом, играющим в канадский хоккей».

После игры с «Динамо» и Никита Евсеев, и Амир Мифтахов говорили, что нисколько не сомневались в том, что «Ак Барс» сравняет при игре в большинстве Фото: ak-bars.ru

В матче с «Динамо» Билялетдинов от своих принципов не отступил. Он выстроил скоростной хоккей, цель которого заключается в следующем: быстрый нападающий входит в зону соперника, посылает шайбу вдоль линии борта, ее подхватывает другой форвард команды и быстро отдает в зону ворот. В подобном хоккее важным компонентом является постоянное нахождение нападающего «Ак Барса» вплотную к вратарю соперника. Практически хрестоматийным примером данной концепции оказался гол Дмитрия Воронкова. Хоккеист в буквальном смысле хозяйничал во вратарской зоне «Динамо».

Дисциплина – одна из системообразующих вещей в хоккее Билялетдинова. Сражение до последней секунды матча, когда кажется, что игра уже отдана. После игры с «Динамо» и Никита Евсеев, и Амир Мифтахов говорили, что нисколько не сомневались в том, что «Ак Барс» сравняет при игре в большинстве.

Подобная здоровая уверенность в себе присуща хоккеистам Билялетдинова. «Ак Барс» быстро реализовал численное превосходство, а потом на классе дожал «Динамо» в овертайме. После матча Юрий Бабенко отмечал, что у «Ак Барса» был виден характер, желание, стремление победить ради болельщиков. Все это вызывает легкую ностальгию по временам 2018 года, когда казанцы побеждали раз за разом благодаря своему характеру. Билялетдинову, кажется, постепенно удается воскрешать уверенность внутри игроков после провальных выступлений под руководством Знарка.

Билялетдинов намерен прекратить междоусобицы в «Ак Барсе» и крепко сплотить коллектив для дальнейшего пути в регулярке КХЛ Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» должен завершить 2022-й год на позитивной ноте

Декабрь – достаточно удобный по силе соперников месяц для «Ак Барса». «Барыс», «Кунь Лунь», «Витязь» и «Сочи» является теми командами, которых казанцы просто обязаны побеждать на классе. «Металлург», «Авангард» и «Локомотив», конечно, будут требовать не только мастерства от казанских хоккеистов, но и еще и грамотного тренерского подхода.

При Билялетдинове и Бабенко «Ак Барс» сыграл всего матч, поэтому, естественно, сложно делать какие-то категоричные выводы. Однако трудно спорить с тем, что уже за одну игру команда начала преображаться и показывать то, что спало крепким сном при Знарке.

В игре с «Динамо» болельщики увидели крепкий стержень внутри команды, которая способна переворачивать исход матча в свою пользу Фото: ak-bars.ru

У Билялетдинова и Бабенко есть все шансы закончить 2022-й год для «Ак Барса» на мажорной ноте. И в таком случае все прошлые болячки и проблемы клуба отойдут на второй план, как это случилось, к примеру, с «Авангардом», который на данный момент набрал неплохую форму в КХЛ, а про провал на старте сезона уже почти все забыли.

«Ак Барсу» играть с «Барысом» в гостях уже завтра в 16:30 по МСК. Этот матч во многом даст объяснение, будет ли команда и дальше играть в хоккей Билялетдинова.

В игре с «Динамо» болельщики увидели крепкий стержень внутри команды, которая способна переворачивать исход матча в свою пользу. В дальнейших играх декабря болельщики будут наблюдать за новым преображением команды в этом сезоне при новом тренерском штабе.

Фото на анонсе: ak-bars.ru