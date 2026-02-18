Эффект бабушкиных отбивных: Яшкин прервал голевую засуху, «Ак Барс» «прибил» Омск

Две победы команды Гатиятулина «на волевых» показывают, что «Ак Барс» прошлогодней ловушки избежал. Вчерашняя виктория над прямым конкурентом в таблице Востока, добытая благодаря ожившему Яшкину, – хороший знак перед приближающимся плей-офф. Почему Буше плохой прогнозист и чьи отбивные сыграли ключевую роль в матче – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин избежал прошлогоднего сценария и сумел удержать команду на плаву после Матча звезд?

Перерыв на екатеринбургский «Матч звезд» заметно потрепал нервы внутри казанского клуба. Прошлогодний опыт, когда «Ак Барс» подходил к февралю «на крыльях» второй позиции Востока, а после звездного уик-энда в Новосибирске все повалилось из рук, не давал расслабиться.

Тогда сразу после недельного перерыва последовала серия из четырех кряду фиаско — с нижегородским «Торпедо» (1:5), уфимским «Салаватом Юлаевым» (0:3), омским «Авангардом» (2:6) и нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3), а реализация была просто катастрофической: 5–17 — разница забитых и пропущенных.

Февральское падение «Ак Барса» образца 2025 года плавно перетекло в мартовское. Суммарно в 16 играх после новосибирского Матча звезд команда Гатиятулина одержала лишь семь побед, да и то две из них — в заключительных турах над «Сибирью» и «Барысом», которые к тому моменту уже утратили турнирную мотивацию.

Так что нервозность внутри коллектива точно присутствовала. На послематчевой пресс-конференции журналистам даже не нужно было уточнять это у Анвара Гатиятулина — он и сам подвел разговор к тому, что коварная пауза могла сыграть так же плачевно.

«Важно было начать с полной концентрацией, потому что за две недели у нас был один матч, сегодня — второй. Были опасения, что мы выбыли из игрового ритма, хотя мы так выстраивали процесс, чтобы компенсировать паузы. Ребята — молодцы, были заряжены на борьбу с первых же смен. Сыграли здорово, хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку», — отметил Анвар Гатиятулин после игры.

Фото: ak-bars.ru

Однако последние два матча показывают, что на этот раз тренерскому штабу удалось удержать команду в необходимом эмоциональном и функциональном состоянии. Перелом встречи с «Торпедо» с вырванной победой за 12 секунд до сирены и волевая победа в Омске намекают, что Гатиятулин учится на собственных ошибках. Удастся ли пройти ровно и остаток регулярки?

Буше — плохой предсказатель, а Яшкина наконец-то прорвало

Перед началом игры наставник «Авангарда» Ги Буше пошел нестандартным путем и позволил себе дать прогноз. Он заявил, что игра не будет радовать россыпью голов, а скорее всего, завершится с преимуществом одной команды в одну шайбу.

Логику его размышлений понять несложно, ведь две из трех предыдущих игр между этими соперниками завершились со счетом 2:1.

Однако уже с первых минут матча на «G-Drive Арене» стало очевидно, что это будет игра совсем в другом ключе. Максимально плотный на события хоккей: много бросков, контратак и столкновений. Только за первый период команды уже обменялись 21 (11–10) броском по воротам друг друга и буквально «забивали» оппонентов на льду постоянными хитами — 20 силовых приемов Казани против 12 у Омска было к первому перерыву.

Но главным событием вечера стала такая долгожданная шайба Дмитрия Яшкина, который проводит одну из самых нервных зим (и сезонов в целом) в своей карьере. На 10-й минуте Алексей Пустозеров прострелил на правый круг вбрасывания, Кирилл Семенов одним касанием переправил шайбу на пятак, откуда Дмитрий Яшкин затолкал ее в ворота. Гол стал первым за два месяца для русского чеха — последний раз он забрасывал шайбу еще в «Зеленом дерби» 16 декабря. С тех пор Дмитрий провел десять «холостых» матчей, а также дисциплинарно отсидел в запасе.

К исходу второго периода Дмитрий был абсолютным лидером и по броскам среди всех игроков на льду, и по проведенным силовым приемам, а на его счету уже числились гол и ассист.

Фото: ak-bars.ru

«Стараюсь делать свою работу, это мой хоккей — такие показатели. Ну и, конечно, визит бабушки и ее фирменные отбивные с оливье дают о себе знать», — иронизировал форвард в перерыве.

За одну только игру против команды из родного города экс-капитан «Ак Барса» набрал 3 очка, что больше, чем за предыдущие семь игр. Ассистентское очко в матче с «Торпедо» и три балла в игре с «Авангардом» — признак, что силовой форвард оживает, причем очень вовремя: до старта плей-офф чуть больше месяца.

— Яшкин стал главным героем матча. За счет чего он выдал такую игру? Если были разногласия, то они позади? — спрашивали журналисты у наставника «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции.

— Разногласий не было. Все ребята из команды знают наш принцип выбора состава. Матчи в родном городе всегда особенные. Видно было, что Дима старался. Он сейчас в новой ситуации, на которую правильно реагирует. Отсюда много хороших действий в его игре.

Миллер снова не ушел без очков. Нагонит ли Шарипзянова?

Важной интригой было и противостояние двух лучших атакующих защитников Континентальной лиги — Дамира Шарипзянова с одной стороны и Митчелла Миллера с другой.

Уже по первому периоду стало очевидно, что это будет матч «на встречных курсах». Дамир Шарипзянов на первых минутах уничтожал эффектным приемом Кирилла Семенова, а потом от синей линии набрасывал на ворота. Митчелл Миллер не отставал и тоже активно помогал своей атаке.

Но если юбиляр Шарипзянов, отмечавший в этот день свое тридцатилетие, в основном отметился силовой работой (3 хита), несколькими бросками (5) и достаточно корректным интервью в первом перерыве, то Митчелл выбил-таки свой очередной гол. Эта шайба стала уже 17-й для американца, позволив ему набрать уже 40-е очко в текущем сезоне.

Фото: ak-bars.ru

Да, по общему количеству очков американский защитник вряд ли нагонит космические 59 (21+38) баллов Дамира, но Митчу остается не так уж много, чтобы нагнать нижнекамско-омского рекордсмена КХЛ по серии голов среди защитников.

Альберт Яруллин вернулся, чтобы продолжать проваливаться

Возвращение на лед Альберта Яруллина вызвало определенный всплеск позитивных эмоций у тех болельщиков, которые не так пристально следили за стартом нынешнего сезона. Воспоминание о том, что это доморощенный игрок, который когда-то помогал «Ак Барсу» брать Кубок Гагарина, затмевало последние впечатления.

Да и забылось как-то, с какими катастрофическими провалами в своей зоне начинал нынешний чемпионат защитник еще до получения травмы. Да и прошлый сезон не сказать чтобы задался у вернувшегося из челябинской «ссылки» защитника. Тогда он получил прозвище «Капитан-привоз», много ошибался и срывался на льду, психуя на ровном месте и получая ненужные удаления.

Если кто-то и ждал, что после длительного восстановления защитник «перезагрузится» и заиграет как прежде, то после этой игры лагерь таких болельщиков заметно поредеет. Вчера на льду «G-Drive Арены» он был, пожалуй, тем самым слабым звеном, которое даже на фоне в целом положительного результата оставило ложку дегтя в бочке меда.

Фото: ak-bars.ru

Вчера Яруллин вновь то и дело провоцировал ненужные удаления. Первый раз он неаккуратно выбрасывал шайбу со льда, что едва не привело к сравнению счета. А во втором периоде, когда Омск усилил давление, зачем-то решил фолить на Дамире Шарипзянове. Итог — вторая пропущенная казанцами шайба. Надежностью Альберт тоже в этот вечер не слишком отличался. Именно из-под него затолкал в куче-мале первую шайбу Омска Михаил Котляревский. 33-й номер был больше озабочен тем, как удержаться на ногах во вратарской зоне.

Пока непонятно, за счет чего возрастной защитник собирается возвращать себе доверие тренеров и болельщиков. В плей-офф при нынешнем уровне игры защитник точно не помощник.