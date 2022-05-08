«Эффект бабочки» в истории: обида сокольничего, кучер Акчуры и спасение Горького

Иногда вроде бы незначительное происшествие может стать причиной значимых событий в будущем. Это явление получило название «эффект бабочки» благодаря метафоре ученого Эдварда Лоренца: «Бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии.

Понимание сути этого явления помогает иначе взглянуть на причины многих событий. «Миллиард. Татар» на трех примерах объясняет «эффект бабочки».

Как ханский сокольничий стал причиной гибели целого государства

Известно, что Золотая Орда, созданная ценой неимоверных усилий воинства Батыя, стала одним из могущественных государств Средневековья. Таковым оно сохранялось на протяжении полутора сотни лет, пока в конце XIV века не начало терять былое могущество. А произошло это в силу, казалось бы, ничем не примечательного события.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Однажды у сокола хана Токтамыша родилось двое птенцов, после чего выяснилось, что они подменены и являются безродными. Тохтамыш обвиняет сокольничего в подмене, а тот в ответ высказывает старые обиды. Недолго думая, разгневанный хан повелевает убить спорщика Кутлукыя и заодно его новорожденного сына Идигея. Последний, однако, был спасен одним из сановников, который заменяет мальчику имя и отца.



Повзрослев, Идегей становится могучим богатырем, наделенным также острым умом. Вскоре он приобретает известность среди знатной молодежи и становится одним из советников хана. Но однажды хан узнает тайну происхождения Идегея, вследствие чего тому пришлось бежать к Тамерлану.

При дворе чужеземного владыки Идегей стал одним из военачальников, получает богатство и почет. Однако жажда мести за убитого отца и деда не дают покоя, и он, по свидетельству арабского историка Ибн Арабшаха, уговаривает Тамерлана напасть на Орду:

«Он (Идику) не переставал подстрекать его (Тимура) к этому, возбуждать да окутывать его на все лады (…) Тогда Тимур с величайшею быстротою приготовился к завоеванию Дешт-Берке (Золотой Орды)».

Война не заставила себя ждать. Длилась она долго, вследствие чего обессиленное государство татар приходит в упадок и разрушение.

Как неосторожность ямщика определила судьбу Юсуфа Акчуры

Не таким уж обыденным выглядит случай, изменивший судьбу будущего известного политика Юсуфа Акчуры.

Зимой 1883 года вследствие неосторожности ямщика, ставшего виновником дорожного происшествия, мать Юсуфа получает нервное потрясение. Врачи посоветовали ей теплый климат, после чего она с семилетним сыном переезжает в Стамбул.

Фото: wikimedia.org, общественное достояние

Со временем юноша здесь оказывается под строгим надзором отчима Осман бея. Этот господин был состоятельным кумыкским князем и впоследствии поспособствовал пасынку в получении блестящего образования.

В Турции он окончил школу, а в 1892-1896 гг. обучался в военном училище.

Следует отметить, что в то время среди преподавательского состава подобных заведений были популярны идеи пантюркизма. Распространялись они тайным обществом младотурок «Комитет единства и прогресса», основанным группой военных еще в 1889 году. Закономерно, что именно в период обучения здесь у Юсуфа Акчуры зародилась идея сближения различных тюркских народов, которая позднее была четко сформулирована в известном труде «Три вида политики» (тур. Üç Tarzı Siyaset).

В итоге данная статья, согласно отзыву ряда европейских исследователей, является для пантюркистов тем же, чем для марксистов был «Коммунистический манифест» Карла Маркса.

Случай, определивший рождение пролетарской литературы

Алексей Пешков, ставший известным под псевдонимом Максим Горький, явился предшественником и зачинателем пролетарской литературы. Однако многие и не догадываются, что зарождением этой литературы страна во многом обязана простому дворнику – татарину Мустафе.

Фото: wikimedia.org, общественное достояние

В восьмом часу вечера, купив на базаре старый револьвер за 3 рубля, Алексей пошел к высокому обрыву у реки Казанки на Федоровском бугре (где ныне НКЦ «Казань»). Проходя мимо Федоровского монастыря, он встретил сторожа, разговаривающего с котенком. Пожалев котенка, Алексей попросил сторожа взять его в тулуп за пазуху. Спустя пять минут ночной сторож Федоровского монастыря Мустафа Юнусов услышал выстрел и нашел окровавленного юношу, лежащего у обрыва. Как выяснилось, Алексей выстрелил себе в грудь, но пуля прошла мимо сердца, лишь слегка задев легкое. Он мог умереть от потери крови, если бы Мустафа не оказался поблизости.

Айрат Газизуллин, milliard.tatar