Эффект Ахметзянова: как молодой тренер поменял «Оренбургу» менталитет и спасает в РПЛ

Четыре претендента на выход из РПЛ

Борьба за выживание в Российской Премьер-Лиге к концу апреля закрутилась не менее лихо, чем чемпионская гонка. После 27 туров в самом пекле оказались четыре команды, и в «подвале» таблицы все выглядит предельно плотно: «Оренбург» и «Крылья Советов» имеют по 26 очков, занимая 12-е и 13-е места соответственно. Буквально в спину им дышит дерзкое махачкалинское «Динамо» с 24 баллами, а замыкает таблицу ФК «Сочи», у которого всего 18 очков. Календарь оставшихся трех туров приготовил для этих команд настоящее испытание на прочность, где каждый матч — сплошной нерв.

Давайте разберем расклады для каждого из аутсайдеров. Наиболее критическое положение у «Сочи». Имея 18 очков, южане практически потеряли шансы на прямое спасение и теперь бьются хотя бы за зону стыковых матчей, чтобы не вылететь напрямую. В 28-м туре они принимают дома «Оренбург» — и это их последний реальный шанс зацепиться за спасительные очки, поскольку в 29-м туре сочинцам предстоит выезд в Санкт-Петербург к «Зениту», где шансы набрать баллы стремятся к нулю. Если южане не выиграют у оренбуржцев, путевку в Первую лигу можно оформлять досрочно.

У махачкалинского «Динамо» ситуация повеселее, но легкой жизни не предвидится. В ближайшем туре дагестанская команда дома сыграет с крепким и неуступчивым «Ростовом». На своем поле махачкалинцы традиционно сильны в обороне и могут «засушить» любого фаворита, так что зацепить ничью или даже победу им вполне по силам. Затем их ждет тяжелейший выезд в Грозный к «Ахмату» — в кавказском дерби очки всегда даются с кровью и потом.

«Мы — команда «Оренбург»: Ахметзянов поменял менталитет команды и научил игроков биться ради общей цели — остаться в РПЛ

Наконец, самая интересная интрига развернется вокруг «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Географические соседи набрали по 26 очков и балансируют на грани зоны стыковых матчей. Календарь уготовил команде Ильдара Ахметзянова серьезное испытание. В ближайшем, 28-м туре они отправятся в гости к прямому конкуренту — «Сочи», а затем, 10 мая, примут дома как раз «Крылья Советов». Шансы набрать очки на юге вполне осязаемы, а вот домашняя игра против Самары превратится в классическую битву за выживание, где всё решит психология. Самим «Крыльям» перед этой лобовой встречей предстоит выдержать бой с московским «Спартаком» дома уже 1 мая. Зацепить очки с москвичами будет крайне тяжело, поэтому судьба самарцев, скорее всего, решится именно в Оренбурге.

Фото: fcorenburg.ru

Приход Ильдара Ахметзянова на тренерский мостик «Оренбурга» осенью прошлого года многие восприняли как рискованную ставку, но именно эта встряска стала для команды тем самым дефибриллятором, который вернул «горожан» к жизни. Пока прямые конкуренты искали стабильность в кадровых ротациях, Ахметзянов начал методично выстраивать коллектив, в котором личные амбиции окончательно стерты в угоду единственной цели — сохранению прописки в РПЛ. «Крылья» тоже решили совершить подобный кульбит, сменив Магомеда Адиева, но это решение выглядит несколько запоздалым и ни к каким положительным изменениям в Самаре не привело.

Весенний отрезок показал, что оренбуржцы превратились в по-хорошему вязкую и колючую команду, способную выгрызать очки даже в самых безнадежных ситуациях. Менталитет у этой команды Ахметзянов поменял хирургически — теперь это уверенный коллектив, способный бороться за очки даже с «Зенитом» (2:1), «Динамо» (3:3) и «Рубином» (0:0).

Важнейшим этапом этого преображения стал недавний матч в Казани, где команда до последних секунд искала шансы в атаке, напрочь отказываясь играть на удержание ничейного счета. После финального свистка в Казани Ахметзянов предельно четко сформулировал новую философию клуба, подчеркнув, что «Оренбург» больше не намерен довольствоваться малым. Отвечая на вопрос журналистов о желании команды не довольствоваться «синицей в руках», а попытаться дожать «Рубин» и вырвать победу, татарстанский тренер подтвердил:

«Вам не показалось. Мы действительно хотели и старались. Каждый оставшийся матч для нас — возможность, чтобы подняться в турнирной таблице. То, что заработали очко, — это плюс. Всё то, что могло случиться, никто не знает. Нам хотелось большего. Были моменты, которые можно было реализовать. Получилось как получилось».

Очевидно, что это не просто формальный комментарий, а отражение того здорового максимализма, который он привил игрокам. За последние туры команда Ахметзянова сумела набрать критически важные очки не только в Казани, но и в домашнем противостоянии с «Пари НН», где волевая победа позволила оторваться от зоны прямого вылета.

Особое внимание наставник уделяет ментальному единству, жестко пресекая любые попытки выделить его личную роль или придать матчам статус «личного противостояния». Для него не существует подтекстов, кроме турнирных. «Для нас матч в Казани — это возможность набрать очки. Я не отделяю себя от команды. Мы — футбольный клуб „Оренбург“. Осталось еще меньше матчей и возможностей, поэтому в каждом матче нам нужно набирать очки. Для меня нет ничего более важного, кроме общекомандных задач», — резюмировал Ахметзянов.

Фото: fcorenburg.ru

Такая прямолинейность и фокус на результате позволили «Оренбургу» к 29 апреля подойти на 12-м месте с 26 очками. Сейчас, когда впереди маячит решающая битва с «Сочи», стратегия Ахметзянова по превращению разрозненного состава в единый боевой монолит проходит свою главную проверку. Если тренеру удастся сохранить этот уровень дисциплины и самоотдачи, зимнее решение руководства доверить спасение клуба молодому специалисту войдет в учебники как самый эффективный антикризисный менеджмент сезона.

Оренбуржцы прибили «Ростов» в своем прагматичном стиле

Важнейшими для спасения оренбургской команды стали два последних матча, в которых она забрала шесть очков из шести. А победа в 27-м туре над «Ростовом» фактически позволила команде Ахметзянова вылезти даже из зоны стыковых матчей за счет дополнительных показателей.

Выезд на берега Дона традиционно считается одним из сложнейших испытаний в лиге, однако «Оренбург» приехал туда не за эстетикой, а за результатом, который в итоге и был добыт в максимально эффективном стиле. Единственный гол в матче, забитый Гедеоном Гузиной, стал прямым следствием как настырности боснийского форварда, так и фатальной ошибки голкипера ростовчан Рустама Ятимова. Тот эпизод, где мяч после не самого сложного удара предательски выскользнул из рук вратаря прямо на ногу нападающему, подвел черту под стараниями хозяев и подарил «горожанам» три очка, вес которых в борьбе за выживание невозможно переоценить.

Этот матч стал показательным примером того, как «Оренбург» может играть в прагматичный футбол, который Ильдар Ахметзянов прививает своей команде. Оренбуржцы просто выжидают свои немногочисленные моменты, которые хладнокровно реализуют. Игроки показали четкую дисциплину, сумев полностью «засушить» игру после забитого мяча и не позволив хозяевам развернуть свою привычную атакующую игру. Весь второй тайм превратился в методичное и хладнокровное разрушение замыслов команды Джонатана Альбы, где каждый футболист «Оренбурга» действовал на пределе концентрации.

Успех в Ростове-на-Дону вывел подопечных Ахметзянова из статуса аутсайдера в категорию коллективов, способных наказывать фаворитов за малейшую потерю бдительности. Теперь, имея в активе столь важную победу над крепким оппонентом, команда входит в решающую фазу сезона с четким пониманием своей силы и умением выгрызать результат.

В Сочи оренбуржцы могут оформить вылет ФК «Сочи» и свое пребывание в РПЛ

Впереди у «Оренбурга» игра с главным аутсайдером лиги — «Сочи». По идее, это должно быть легкой прогулкой, однако сочинцы не так просты, и недавно «Рубин» в этом убедился. У команды неплохой подбор легионеров, которые способны выжать гол даже из полумоментов.

Южанам нужна только победа, причем добытая любой ценой. Любой другой результат фактически подписывает им приговор и отправляет в Первую лигу без права на пересдачу. Играя дома, южане наверняка попытаются пойти ва-банк, но именно в этом и кроется их главная ловушка.

Фото: Фото: fcorenburg.ru

«Оренбургу» же нет смысла лезть на рожон — достаточно дождаться, пока нервы хозяев сдадут. Расклад простой: «Сочи» будет биться в закрытую дверь, а гости — искать свой шанс в быстрых выпадах. Если подопечные Ахметзянова сохранят хладнокровие и не поплывут под давлением, они не просто наберут важные баллы, но и окончательно снимут вопросы о вылете южан, обеспечив себе спокойную концовку чемпионата.