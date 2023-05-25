ЕЭК: В Армении количество трудовых мигрантов из России выросло в 4 раза

Количество трудовых мигрантов в Армении, которые приехали из России, по итогам прошлого года выросло на 272% – это почти в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова.

В Казахстане также наблюдается рост, хотя и не такой значительный – число мигрантов там увеличилось на 70%. При этом в Беларуси и Киргизии такого скачка в количестве мигрантов специалисты не заметили, отметила Омурбекова.

«Мы ведем статистику только по трудящимся, то есть это люди, которые уехали с целью работать. У нас есть данные за 2022 год, где по Армении и Казахстану идет рост»,— пояснила она.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что число россиян, которые получили временную регистрацию в Армении с 21 сентября по 11 ноября, составило 2820 человек, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.