Эдвард Абдуллазянов: Вместе мы достигнем поставленных целей

На выборах ректора КГЭУ, которые прошли 8 декабря, абсолютное большинство избирателей проголосовало за продление полномочий руководителя вуза Эдварда Абдуллазянова на третий пятилетний срок.

Кандидаты на пост ректора презентовали свои программы развития Казанского государственного энергетического университета на предвыборной Конференции научно-педагогических работников и обучающихся.

В мероприятии также приняли участие замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Андрей Федоров, директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов, заместитель генерального директора — технический директор АО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин, заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» Вадим Лукин.

Председатель Комиссии по проведению выборов — профессор, завкафедрой «Социология, политология и право» Наиль Мухарямов ознакомил делегатов конференции с регламентом процедуры и предоставил слово претендентам. Альтернативу действующему ректору Эдварду Абдуллазянову на выборах составил директор Института дополнительного профессионального образования КГЭУ Владимир Ильин.

Перед тем как перейти к процедуре голосования, делегаты Конференции выступили со своими пожеланиями и предложениями. Вновь избранный ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов поблагодарил коллег за доверие.

«Для любого руководителя — очень важна поддержка коллектива. Без нее невозможно двигаться вперед. Спасибо также нашим партнерам, потому что мы многого достигли благодаря поддержке президента Республики Татарстан и наших энергетических компаний. Сегодня перед университетом стоят новые большие задачи, и, я уверен, что все вместе мы достигнем поставленных целей», — отметил он.