Эдвард Абдуллазянов: в КГЭУ разработана система поддержки и продвижения научных проектов

Фото: пресс-служба КГЭУ

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов рассказал на ХI Международном форуме технологического развития «Технопром-2024» об успешном опыте создания в вузе отечественной высокотехнологичной продукции.

Организаторами форума, который открылся 27 августа в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», выступили правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. В рамках деловой программы запланированы мероприятия, организованные минобрнауки России и ФГАНУ «Социоцентр». В них приняли участие представители Казанского государственного энергетического университета — ректор Эдвард Абдуллазянов, проректор по развитию и инновациям Ирина Ахметова, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» Марат Садыков и ассистент кафедры Александр Любишев.

Эдвард Абдуллазянов стал спикером сессии «Крупные отраслевые технологические проекты в ведущих университетах страны». Он рассказал об успешной практике КГЭУ, позволяющей довести научную разработку до уровня уже готового опытного образца, который можно сразу предложить производственным партнерам.

«Задачей отраслевого университета является подготовка кадров для промышленных центров нашей страны. Однако не только нехватка квалифицированных кадров, но и отсутствие собственных передовых технологий может привести к замедлению экономического развития. В настоящее время в нашем университете разработана целая система инструментов и мер поддержки и продвижения научных проектов. В частности, в рамках программы «Приоритет-2030» мы создали Центр опытного и мелкосерийного производства отечественной высокотехнологичной продукции, который позволяет доводить результаты НИОКР до создания финального прототипа для заводских испытаний», — отметил Эдвард Абдуллазянов.

Ректор КГЭУ подчеркнул, что в Центре выполняются заказы предприятий реального сектора экономики по разработке диагностических и роботизированных систем в области электроэнергетики. Опытные образцы уже проходят испытания в ПАО «Татнефть», ПАО «Россети» и «Сетевая компания Татарстан».

В настоящий момент в университете создан прототип беспилотной роботизированной платформы мониторинга состояния подстанций. На выставке, организованной в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2024», его представил руководитель проекта — заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» Марат Садыков.

Роботизированная платформа умеет перемещаться по заданным ориентирам, изучать объекты в различных диапазонах, обнаруживать утечки газа дефектоскопом, проводить лазерное 3D-сканирование или автоматизированный поиск дефектов по цифровым моделям. Сбор и хранение диагностических данных производится на удаленный сервер через пункт сбора информации. Этот проект стал победителем лучших практик программы «Приоритет-2030» в номинации «Лучшая практика системы управления научно-исследовательской и инновационной политик».

На форуме «Технопром-2024» состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским энергетическим университетом и ПАО «Россети Сибирь». В присутствии президента Академии наук РТ Рифката Минниханова документ скрепили своими подписями ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов и исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Игорь Сорокин. Стороны подтвердили готовность взаимодействовать в научно-образовательной сфере.