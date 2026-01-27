Едва исполнилось 18: боец из Кукмора уже больше года служит на передовой

Следуя зову сердца и примеру отца, 19-летний уроженец Кукмора с позывным Жулик уже больше года служит в зоне специальной военной операции. На передовую он отправился сразу после достижения совершеннолетия – решение принял самостоятельно, поставив родителей в известность всего за день до отъезда.

«Очень тяжело. Заезжать на передовую – самая тяжелая вещь», – признается боец.

За его плечами – год и месяц службы. Сегодня Жулик выполняет задачи минометчика, и каждая минута требует максимальной концентрации и собранности. Выбор военного пути для него был осознанным: отец бойца – ветеран боевых действий, участник чеченской кампании.

«Восприняли тяжело, конечно. Но папа сам понимает – он в свои 18 лет тоже уехал в Чечню. По его шагам же я пошел», – говорит Жулик.

Несмотря на суровые условия и расстояние, боец чувствует постоянную поддержку земляков. Гуманитарная помощь, которая приходит прямо на передовую, становится для военнослужащих не только материальной подмогой, но и важной моральной опорой.

«Самое сложное – это расстояние между родителями, друзьями. Нет этой опоры рядом», – делится он.

Мать бойца, Альбина Шайхутдинова, признается: за время службы сын сильно изменился. Она не видела его больше года, но отмечает – он стал взрослее и серьезнее.

«Человек повзрослел. Уже совсем другой – более внимательный, более взрослый. Мы на работе тоже друг друга поддерживаем, у многих дети там», – говорит она.

Впереди у Жулика – новая поездка на передовую. Он признает: с каждым разом прощаться с семьей становится все тяжелее. Но долг, ответственность перед товарищами и выбранный путь вновь зовут его обратно – туда, где сегодня решается судьба страны.

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой