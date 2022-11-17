Эдуардо Докампо: «Отставка Слуцкого? Сайманов умный, знает, как лучше управлять «Рубином»

Бывший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо дал интервью корреспонденту «ТИ-Спорт», в котором высказался об отставке Леонида Слуцкого, оценил работу Романа Шаронова в «СКА-Хабаровске» и назвал причины яркого старта Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Сейчас специалист работает в третьем футбольном дивизионе Испании.

Эдуардо Докампо: «Слуцкий хотел показать хорошую работу, но это всегда сложно. Когда не получается побеждать, это всегда трудно, в какой бы лиге ты ни играл. Здесь виноват не только он один» Фото: rubin-kazan.ru

«В России, наверное, не очень поняли решение Слуцкого остаться после вылета из РПЛ»

За «Рубином» следили? Как оцените работу Слуцкого, ушедшего в отставку?

Конечно, следил. Думаю, Слуцкий хотел показать хорошую работу, но это всегда сложно. Это не только из-за того, что он вылетел из РПЛ. Когда не получается побеждать, это всегда трудно, в какой бы лиге ты ни играл. Здесь виноват не только он один. Чтобы оценить его работу, надо еще знать, что творилось внутри команды. Я уже не нахожусь в клубе, поэтому мне трудно об этом говорить, да и некорректно это будет.

Может, ему следовало уходить из клуба уже после вылета из РПЛ, а не оставаться с командой в Первой лиге?

Понятно, что это был один из вариантов. Но они с руководителями клуба приняли решение остаться. Это только им известно. Наверное, в России такое решение не очень поняли. Но это их совместное решение.

То, что Слуцкий задержался в клубе после вылета из РПЛ, связано с Саймановым, как думаете?

Рустем Фидаевич Сайманов очень умный человек. Такой терпеливый, что когда у нас не было хороших результатов, то он всегда оказывал нам помощь, всегда был готов поддержать. А в момент увольнения сказал о своем решении прямо, без всяких интриг. Думаю, он не такой человек, который принимает решения на эмоциях. Сайманов знает, как лучше управлять «Рубином».

Как думаете, Слуцкий сможет найти новый клуб в РПЛ?

Думаю, да. У него были хорошие результаты до «Рубина», в том числе в ЦСКА. Наверное, сейчас ему хочется чуть-чуть отдохнуть. Но потом, думаю, он без проблем найдет себе работу в России.

«Сейчас работаю главным тренером клуба «Культураль Леонеса». Это третий дивизион, но уровень очень близок к Сегунде» Фото: cydleonesa.com

«Я буду рад продолжить с Шароновым сотрудничество»

Вы сами как поживаете, где находитесь, где работаете?

Я сейчас живу в Испании, в городе Леон, работаю главным тренером клуба «Культураль Леонеса». Это третий дивизион, но уровень очень близок к Сегунде. Чтобы вы понимали, с нами играет «Депортиво Ла-Корунья», недавно игравший в полуфинале Лиги чемпионов.

Давно там работаете?

С июня, последние полгода.

Из России предложений не было?

Не было предложений, к сожалению (улыбается). Учитывая, что у меня сейчас есть действующий контракт с клубом, то пока ничего сказать не могу. Скажу лишь, что когда я был в России, то мне всегда было приятно и жилось очень хорошо. Поэтому в будущем с удовольствием рассмотрел бы предложения из России.

Роман Шаронов не приглашал?

Мы с Шароновым постоянно в контакте, общаемся, интересуемся делами друг друга. Он звонил мне, но когда узнал, что я получил работу, то не стал приглашать. Роман не мог предложить мне удобные условия на тот момент, поэтому предложил поработать в дальнейшем, если получится. Я буду рад продолжить с Романом Шароновым сотрудничество.

«Я очень доверяю уровню знаний Романа Шаронова. Еще когда мы работали в «Рубине», у него были очень хорошие мысли, которые он наверняка уже усовершенствовал» Фото: fcska.ru

«Шаронов в будущем будет классным вариантом для «Рубина»

Следите за работой Шаронова в «СКА-Хабаровске»?

Да, когда я могу, то смотрю их матчи.

Как оцените его работу? За счет чего команда смогла так прибавить под конец года?

Начинать всегда трудно. Доносить до игроков свои идеи довольно сложно. Тем более у Шаронова они особенные. Не у каждого тренера есть такие идеи, как у Романа. Я смотрел их первые матчи в сезоне, там команда владела инициативой, владела мячом, но допускали всего пару ошибок и проигрывали. Наверное, сейчас они уже поняли, как играть в новой структуре. Они не только хорошо атакуют, но так же хорошо реагируют на потери мяча. Поэтому сейчас СКА выиграл последние пять матчей, и это очень здорово. Я рад, что у Шаронова все хорошо.

Ему по силам вернуться в «Рубин» и вывести в РПЛ?

Я очень доверяю уровню знаний Шаронова. Еще когда мы работали в «Рубине», у него были очень хорошие мысли, которые он наверняка уже усовершенствовал. Не знаю, как сейчас, но в будущем он точно будет классным вариантом для «Рубина». Понятно, что не будет легко, там, наверное, очень много кандидатов. Но уверен, он будет в числе самых лучших.

По финансовым причинам было видно, что команда не выдерживает уровень РПЛ. Это проблема для всех команд, но для таких, как «Уфа», это очень большая трудность Фото: fcufa.pro

«Для Башкортостана будет очень плохо потерять клуб уровня «Уфы»

Вы работали в Башкирии с Рахимовым. «Уфа» идет внизу таблицы в Первой лиге и вообще может прекратить свое существование. Как вы реагируете на такие известия?

Не знаю, я уже полтора года там не бывал, но к этому шло давно. По финансовым причинам было видно, что команда не выдерживает уровень РПЛ. А потом перед Первой лигой еще очень много хороших игроков ушли. Это проблема для всех команд, но для таких, как «Уфа», это очень большая трудность. Им сейчас важно найти точку опоры. Работать и строить новую команду, которая вначале заиграет в ФНЛ, а потом будет пытаться вернуть клуб в РПЛ.

Если клуб прекратит существование, это плохо для Башкирии или там даже не заметят исчезновения клуба?

Будет жалко, если клуб исчезнет. У них есть отличные болельщики, которые переживают за клуб и ходят на матчи. В больших городах важно иметь такую команду. Думаю, для Башкортостана будет очень плохо потерять клуб такого уровня. Уверен, руководители республики сделают все, чтобы клуб остался в живых и вернулся в РПЛ.

Как вы оцениваете работу гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова?

Не знаю, какие проблемы у них. Я работал в «Уфе» три-четыре месяца, но даже тогда успел заметить, что он очень-очень сильно переживал за клуб. Вряд ли сейчас найдешь человека, который переживает и работает ради клуба так сильно, как Газизов.

«Кварацхелия очень перспективный игрок, сможет проявить себя и выйти на топ-уровень» Фото: rubin-kazan.ru

«У Кварацхелии в «Наполи» есть хорошие партнеры, которые подчищают за ним»

Кварацхелия при вас с Шароновым играл в «Рубине» реже, выходил на замену. Вас прогресс грузина удивляет?

Конечно же, меня не удивляет его прогресс. Мы знали, что он очень перспективный игрок, сможет проявить себя и выйти на топ-уровень. Я бы не сказал, что он играл у нас мало. Он играл достаточно, чтобы показать себя. У нас была проблема в том, что команда в целом не справлялась с ситуациями после потери мяча. Кварацхелия должен играть в атаке, это 100%. Сейчас в «Наполи» у него есть хорошие партнеры, которые подчищают за ним, могут справляться с такими потерями. Поэтому он может свободно мыслить, обыгрывать один на один, бить по воротам. При таких условиях у него есть огромный потенциал для роста, и Кварацхелия будет очень-очень хорошим игроком.

Вы больше доверяли Давиташвили, но сейчас он ушел в тень. Ему чего не хватает в отличие от Кварацхелии?

Зурико тоже очень хороший игрок, но не такой классный, как Кварацхелия, в плане атаки. Давиташвили лучше играет в обороне, понимает, что он тоже должен принять участие в защите. Поэтому при нас, где был такой баланс между атакой и обороной, он играл чаще. Немного обидно, что из-за физических данных он невысокий и так далее, Зурико не может проявить себя. К тому же с Хвичей они играют в разных условиях, с разными партнерами. При этом в некоторых компонентах он играет лучше, чем Кварацхелия. Мы это знали, но решения принимали исходя из готовности игроков и влияния на игру команды, а не по каким-то личным критериям.

Некоторые специалисты полагали, что Кварацхелии в «Рубине» не хватало опорника, который бы подстраховывал его сзади.

Чтобы иметь игроков такого уровня, как Кварацхелия, нужны игроки, способные поддержать его при возможных потерях. Так будет легче самому Хвиче, ведь он будет знать, что его подстрахуют и не пропустят контратаки из-за него. При этом, оглядываясь назад, я понимаю, что у Кварацхелии было много хороших матчей при нас с Шароновым. Тот же матч с «Локомотивом» или с «Ахматом». Он уже тогда играл хорошо.

Понятно, что Франция будет главным фаворитом. Но хочется, чтобы Аргентина, Бразилия, Германия, Испания тоже поборолись Фото: rubin-kazan.ru

«Франция будет главным фаворитом на ЧМ-2022»

Будете смотреть чемпионат мира? Кого назовете фаворитом?

Понятно, что Франция будет главным фаворитом. Но хочется, чтобы Аргентина, Бразилия, Германия, Испания тоже поборолись. А вообще есть много хороших команд, но сейчас Франция среди основных фаворитов, сильная сборная.

От кого ждете сенсаций?

В таких случаях всегда говорится, что это будет Бельгия. Им пора показать себя. У них есть хорошие игроки, тот же Кевин де Брюйне. Бельгийцы могут пройти далеко.

В России говорят, что надо болеть за Сербию. Как оцените шансы сербов?

Так и говорят? Интересно. Но я не знаю Сербию так хорошо, чтобы говорить об этой команде.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru