Глава общественного совета ФСИН обсудил вопросы взаимодействия с ОНК в Татарстане

Во время рабочего визита в Казань врио председателя Общественного совета при ФСИН России, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественными наблюдательными комиссиями Александр Воронцов провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по РТ Эдуардом Хиалеевым. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по РТ.

Стоит отметить, что на встрече также присутствовали заместитель начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы региона Ильназ Фахреев, председатель Общественного совета при УФСИН России по РТ Александр Даренков и общественный помощник Уполномоченного по правам человека, член ОНК РТ и Общественного совета при УФСИН России по РТ Гулия Балафендиева.

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по РТ

На встрече участники обсудили вопросы работы Общественного совета при УФСИН России по РТ, взаимодействия с региональной ОНК, а также вопросы ресоциализации осужденных после освобождения из мест лишения свободы.

Александр Воронцов рассказал о том, что в Татарстане налажено взаимодействие УФСИН России по Республике с органами власти региона. Отмечается, что проводимая работа важна для применения закона о пробации, которая направлена на оказание помощи бывшим осужденным. Опыт УИС Татарстана в этом направлении заслуживает внимания и может транслироваться для работы в другие регионы России, отметил врио председателя.

«Вопрос социальной реабилитации и ресоциализации осужденных в регионе один из приоритетных, благодаря работе общественников и вниманию со стороны руководства республики», — сообщил начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев.

В завершении мероприятия Александр Воронцов добавил, что со стороны Общественного совета при ФСИН России будет продолжена совместная работа с территориальными органами по наиболее важным, острым и актуальным вопросам.