«Один на один со зрителем»: полиглот Дмитрий Петров научит татарскому языку за 24 урока

На YouTube-канале замруководителя АО «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина начал выходить второй сезон проекта «Выучим татарский с Петровым». Чем он отличается от первого, почему не выходит на телевидении и какие еще инструменты для изучения татарского языка предоставляет полиглот Дмитрий Петров – выяснил «Миллиард.татар».

О проекте

Первый сезон «Выучим татарский с Петровым» стартовал в сентябре 2019 года и в течение месяца транслировался на телеканале ТНВ. Всего вышло 24 выпуска, записи которых также были доступны на YouTube.



Инициатор проекта – заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, который вместе с другими участниками телешоу сел за парту и обучался татарскому языку.

Эдуард Хайруллин: «Экосистема, чтобы начинать учить татарский, уже выстроена» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущим программы и преподавателем татарского языка выступил известный полиглот, переводчик-синхронист Дмитрий Петров. В основу проекта легла его авторская методика, с помощью которой полиглот сам изучил татарский язык, а впоследствии стал обучать ему других.

Чего ждать от второго сезона?

Второй сезон кардинально отличается от первого. Во-первых, уроки теперь можно посмотреть только в интернете без трансляции по ТВ.



«Пока нет предложений с телевидения, да и мы сами не заявлялись. Хотим сначала выпустить все 24 урока, получить обратную связь от интернет-пользователей, исправить имеющиеся помарки, понять, что нужно улучшить. И новые видео мы выпускаем, чтобы не дать застояться нашему YouTube-каналу. Пользователи ждут от нас новых выпусков, просят их в комментариях», – пояснил Эдуард Хайруллин.



Во-вторых, теперь Дмитрий Петров работает не с группой учеников, как это было в ТВ-формате, а один на один со зрителем.

Теперь Дмитрий Петров работает не с группой учеников, как это было в ТВ-формате, а один на один со зрителем Фото: скрин видео youtube.com

В-третьих, в первом сезоне ученики разбирали и осваивали базовые структуры, на которых строится татарский язык. Во втором сезоне база, уже имеющаяся у учеников, значительно углубляется.



«Телевизионный базовый курс татарского языка в первую очередь был предназначен для овладения основами разговорной речи, чтобы на примере учеников наши зрители могли освоить базовые принципы татарского по основным разговорным темам. Новый курс был задуман, чтобы представить более полную картину татарской грамматики. Отсутствие интерактивного элемента в этом курсе позволило предложить в три-четыре раза больше структурного грамматического материала, изложенного в компактном формате», – рассказал Дмитрий Петров.



Новые уроки второго сезона «Выучим татарский с Петровым» выходят раз в неделю. Пока вышло четыре занятия.

Экосистема для татарского языка

С течением времени вокруг проекта начала складываться целая экосистема обучения татарскому языку, в которую входит мобильное приложение «Полиглот16» и учебник «Дмитрий Петров: Татарский язык. 16 уроков. Базовый тренинг».



Приложение «Полиглот16» вышло около года назад и на данный момент имеет более тысячи скачиваний в Google Play. Оно подходит даже для тех, кто абсолютно не знает татарского языка. С его помощью пользователи могут получить базовые знания об основах татарского языка. Освоив базовый курс, пользователь может скачать полный курс обучения. Сейчас он доступен в Google Play бесплатно.

Приложение «Полиглот16» вышло около года назад, оно подходит даже для тех, кто абсолютно не знает татарского языка Источник фото: скрин видео youtube.com​​​​

Учебник от Дмитрия Петрова вышел почти одновременно с приложением. Книга снабжена множеством иллюстраций и упражнений, которые можно выполнять прямо в ней. Как оказалось, большая часть ее тиража уже распродана.



«Мы выстроили систему, но еще не закончили с языком. Вполне возможен продвинутый курс. Мы будем идти дальше. Экосистема, чтобы начинать учить татарский, уже выстроена», – резюмировал Эдуард Хайруллин.

Справка

Дмитрий Юрьевич Петров – российский синхронный переводчик, преподаватель Московского государственного лингвистического университета. Может читать на 50 языках, однако работает c 8 языками: английским, французским, итальянским, испанским, немецким, чешским, греческим и хинди. Согласно сообщениям прессы, Дмитрий Петров работал с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Владимиром Путиным.

Миллиард.Татар

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»