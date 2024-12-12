Эдуард Вафин: При выборе НПФ обращайте внимание на его опыт, доходность и репутацию

Пенсионные накопления татарстанцев хранятся в СФР или в негосударственных пенсионных фондах. Как узнать, где лучше формировать эти средства, как переходить из фонда в фонд без потерь и получить средства умерших родственников, в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.





Управляющий отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пенсионные накопления назначаются и выплачиваются при наличии нескольких условий»

Эдуард Яфасович, у кого формируются пенсионные накопления?

Пенсионные накопления формируются у людей с 1967 года рождения, при этом они должны иметь официальный доход с 2002 по 2013 год. Накопления могут быть и у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, если за них с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию. А еще они есть у матерей, которые направили средства маткапитала на формирование накопительной пенсии, и у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Кто получил в этом году накопительную пенсию?

Средства пенсионных накоплений назначаются и выплачиваются при соблюдении нескольких условий: достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), наличии не менее 15 лет стажа и 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и, конечно, самих накоплений. Чтобы получить накопления, необходимо подать заявление в региональное Отделение СФР или НПФ, в зависимости от того, где они формируются, а также через портал госуслуг.

Как выплачиваются эти средства?

Видов выплат пенсионных накоплений несколько. Это срочная пенсионная выплата, которую определяет сам гражданин, единовременная выплата одной суммой. И, наконец, накопительная пенсия, которая выплачивается ежемесячно в определенном рассчитанном размере. Еще один вид – выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица, формировавшего эти средства, то есть наследование.

Чтобы получить накопления, необходимо подать заявление в региональное Отделение СФР или НПФ, в зависимости от того, где они формируются Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С июля определить способ получения пенсионных накоплений стало проще»

Расскажите, пожалуйста, более подробно про каждую выплату.

Единовременную выплату одной суммой до 1 июля 2024 года назначали тем, у кого накопительная пенсия составляла 5% и меньше от совокупного размера двух пенсий. В подобных случаях суммы накоплений небольшие, поэтому их можно выплатить полностью за один раз, а не растягивать на долгий срок. Тем, у кого накопительная пенсия больше 5% от суммы двух пенсий, оформляли ежемесячную выплату пенсионных накоплений, и человек получал ее каждый месяц в виде накопительной пенсии.

Сложность определения выплаты, исходя из сравнения накопительной и страховой пенсий, всегда состояла в том, что для этого требовалось знать расчетный размер пенсий. Самостоятельно вычислить его непросто, поэтому в большинстве случаев нужно обращаться за помощью в региональное Отделение СФР либо в негосударственный пенсионный фонд, если накопления переведены в него.

Теперь единовременная выплата назначается одной суммой, если размер накопительной пенсии составляет 10% или менее от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. Если накопительная пенсия составит 10% прожиточного минимума или больше, будет назначена ежемесячная выплата.

Срочная пенсионная выплата – ее продолжительность, как я говорил ранее, определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Назначается и выплачивается по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) при наличии необходимых для назначения страховой пенсии по старости страхового стажа и величины ИПК. Срочная пенсионная выплата назначается людям, сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование по программе государственного софинансирования накопительной пенсии и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.

Чтобы было более понятно, давайте рассмотрим конкретный пример.

Хорошо. Допустим, на лицевом счете есть 100 тыс. рублей. В таком случае накопительная пенсия составит 390 рублей в месяц (все накопления делятся на ожидаемый период их выплаты, в 2024 году это 264 месяца). Полученная сумма накопительной пенсии 1 329 рублей – меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, установленного в России, – 13 290 рублей, поэтому все деньги выплачиваются одной суммой.

Ежемесячной накопительной пенсией средства смогут быть оформлены, если их общий размер составит не менее 350 856 рублей. Иными словами, если накопительная пенсия равна 1 329 рублей, или 10% прожиточного минимума (350 856 рублей, разделенные на 264 месяца). В этом, собственно, и заключается удобство нового порядка, а также его универсальность. Больше не нужно делать расчеты в каждом конкретном случае, достаточно сравнить свои пенсионные накопления с указанной суммой и понять, какая выплата в итоге будет назначена. Если размер накоплений составляет 350 856 рублей и больше, то назначается накопительная пенсия, если меньше – единовременная выплата.

Правопреемниками пенсионных накоплений выступают люди, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданном гражданином еще при жизни Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Правопреемниками пенсионных накоплений, если нет заявления, считаются родственники»

Как узнать сумму пенсионных накоплений?

Уточнить сумму своих пенсионных накоплений можно в личном кабинете на портале госуслуг. Эту информацию также предоставляют территориальные отделения Социального фонда и многофункциональные центры.

А как получить пенсионные накопления правопреемникам?

Правопреемниками пенсионных накоплений выступают люди, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданном гражданином еще при жизни. Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники по закону. В первую очередь это дети, супруги, родители, во вторую – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Они могут обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по РТ за информацией по возможным накоплениям с документами, подтверждающими родство, а за выплатой средств пенсионных накоплений – в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного. Для назначения выплаты заявление подается на портале госуслуг или в любой клиентской службе Отделения СФР по РТ либо в НПФ, в зависимости от того, где формировались средства пенсионных накоплений.

Как восстановить права на пенсионные накопления родственникам, если уже прошло шесть месяцев после смерти?

Если прошло более полугода, то упущенный срок можно восстановить в судебном порядке. Данный порядок действует для всех, за исключением правопреемников застрахованных людей, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО. Для них срок обращения за выплатой не ограничен.

Уточнить сумму своих пенсионных накоплений можно в личном кабинете на портале госуслуг Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Прежде чем решиться на переход к другому страховщику, нужно уточнить дату подачи заявления и взвесить все риски»

Сегодня у многих накопительная часть пенсии находится в разных негосударственных пенсионных фондах. Что нужно знать о них? Где лучше хранить накопительную часть пенсии?

Чтобы узнать, у какого страховщика формируются пенсионные накопления, нужно войти в личный кабинет на сайте госуслуг, пройти в раздел «Управление средствами пенсионных накоплений» во вкладку «Получить информацию: о страховщике по формированию пенсионных накоплений» и уточнить, к кому в будущем обращаться за выплатой накоплений.

Каждый НПФ имеет свой сайт, на котором можно ознакомиться с их деятельностью. При выборе фонда необходимо в первую очередь обратить внимание на то, входит ли он в систему гарантирования прав застрахованных лиц, а также на опыт, репутацию НПФ, доходность от инвестирования пенсионных накоплений. Анализируя доходность разных фондов, нужно принять взвешенное решение о том, кому доверить свои пенсионные накопления. Если работа вашей управляющей компании или НПФ не устраивает, то их можно поменять.

Можно ли переходить из фонда в фонд без потери средств?

Право выбора своего страховщика есть у каждого, кто формирует накопительную пенсию. Однако, переходя из одного фонда в другой, необходимо помнить, что без потери инвестиционного дохода это можно делать не чаще одного раза в пять лет. В противном случае все заработанные проценты (инвестиционный доход) останутся в фонде. Поэтому прежде, чем решиться на переход к другому страховщику, нужно уточнить дату подачи заявления и взвесить все риски.

Например, если заявление в другой НПФ или управляющую компанию подано в 2023 году, то без потери инвестиционного дохода пенсионные накопления будут переведены в другой фонд только в первом квартале 2028 года.

Когда можно сменить НПФ?

Сменить организацию для управления пенсионными накоплениями можно было, подав заявление в Отделение СФР по РТ до 1 декабря, поскольку финансовый год подходит к концу. Теперь это можно будет сделать в 2025 году. Заявления можно будет также подать в клиентской службе Отделения СФР по РТ или при наличии усиленной квалифицированной подписи на портале госуслуг. Если накопления находятся в СФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно проводить ежегодно без потери инвестиционного дохода.