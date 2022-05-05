Эдуард Вафин: Выплаты на детей от 8 до 17 лет будут через карту «Мир» или Почту России

Пенсионный фонд РФ с 1 мая приступил к новой выплате на детей от 8 до 17 лет, проживающих в семьях, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Как определить, кому положена выплата, и как оформить документы для получения денег, рассказал Управляющий ОПФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин рассказал, как определить, кому положена выплата, и как оформить документы для получения денег Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При оценке нуждаемости учитывается наличие квартир, домов, машин

Кто может получить выплату?

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином России и проживающий на территории нашей страны. При условии, что ребенок также является гражданином России и проживает на нашей территории.

Нуждающимся семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет выплата назначается на каждого ребенка сроком на один год и продлевается по заявлению.

Как определяется размер новой выплаты?

Размер ежемесячной выплаты определяется в следующем порядке. Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в Республике Татарстан – 5216 рублей 50 копеек.

Если при назначении ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума ребенка – 7824 рубля 75 копеек.

Если при назначении ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения в Республике Татарстан, ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума для детей – 10 433 рубля.

Как рассчитать ежемесячный доход семьи?

Чтобы рассчитать ежемесячный доход, необходимо вернуться на 4 месяца назад от месяца подачи заявления, а затем разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Учитывается только доход семьи?

Решение о назначении новых ежемесячных выплат на детей, как и прежде, будет приниматься после комплексной оценки нуждаемости, то есть с учетом доходов, имущества семьи, наличия заработка у родителей или его отсутствия в силу объективных причин, так называемое правило нулевого дохода.

Если у мужа или жены временное отсутствие трудоустройства, в этом случае в выплате будет отказано?

Нет, не обязательно будет вынесен отказ. В таких случаях применяется правило нулевого дохода, которое предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в РТ – 5216 рублей 50 копеек Фото: © «Татар-информ»

Если один из заявителей потерял работу, выплата будет назначена по особым условиям?

Есть одно нововведение, которое не применялось при назначении предыдущего пособия, если родитель потерял работу после 1 марта и встал в центре занятости на учет как безработный, то его прошлые трудовые доходы не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.

При применении такого правила выплата будет назначаться сроком на 6 месяцев. По истечении этого периода можно будет обратиться за пособием вновь. Такой подход будет действовать до конца 2022 года.

Каковы критерии оценки имущества нуждающихся родителей?

При оценке нуждаемости учитывается наличие нескольких объектов движимого и недвижимого имущества: квартир, домов, машин и так далее.

Например, пособие не устанавливается при наличии 2 и более «жилых» помещений, проще говоря – квартир, в том числе находящихся в общей долевой собственности заявителя и членов его семьи, если суммарная площадь на каждого члена семьи превышает 24 кв. метров.

Также выплата не может быть установлена, если семья имеет в собственности 2 и более индивидуальных жилых дома, в том числе находящихся в общей долевой собственности заявителя и членов его семьи, если суммарная площадь на каждого члена семьи превышает 40 кв. метров.

В назначении пособия будет отказано и семье, имеющей 2 и более «садовых дома». В аналогичном порядке учитываются объекты недвижимого имущества, предназначенные для стоянки (хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (гараж, машино-место), если их количество 2 и более.

Наличие в собственности семьи земельных участков может являться основанием для отказа в назначении пособия, если их суммарная площадь превышает 0,25 гектара по месту прописки в городе или 1 гектара в сельских поселениях или в межселенных территориях.

Не будет предоставляться пособие и семье, имеющей 2 и более машины или мотоцикла или одну машину мощностью не менее 250 лошадиных сил, год выпуска которой не превышает 5 лет.

Учитываются при расчете наличие в собственности 2 и более маломерных судов и самоходных машин, год выпуска которых не превышает 5 лет.

Устанавливается выплата на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не нужно спешить с подачей заявления, все равно будет произведен перерасчет и получатели не «потеряют» выплату

Могут ли быть назначены оба пособия с 8 до 16 и с 8 до 17 лет?

Нет. Если родителю ранее пособие от 8 до 16 лет было назначено на 12 месяцев, а новое обращение за ежемесячной выплатой для детей от 8 до 17 лет от него не поступало либо вынесен отказ по новому обращению, то выплата прежнего пособия будет продолжена. Если подается заявление на новую выплату, то далее она будет производиться с учетом выплаченных за апрель сумм прежнего пособия.

Нужно ли подавать заявление на новую выплату, если я уже получаю пособие на детей от 8 до 17 лет как одинокий родитель, но мои доходы при этом все равно меньше прожиточного минимума?

Да. Если доходы семьи, которые уже получают пособие на детей от 8 до 17 лет как одинокие родители, по-прежнему не достигают прожиточного минимума, им нужно подать новое заявление и начать получать выплату в повышенном размере, то есть 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, а не 50%, как раньше. При этом выплата предыдущего пособия автоматически прекратится.

На какой срок назначается выплата?

Устанавливается выплата на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

По заявлениям, поданным до 1 октября, выплата будет произведена с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет. Не нужно спешить с подачей заявления, все равно будет произведен перерасчет и получатели не «потеряют» выплату.

По заявлениям, поданным после 1 октября, выплата будет произведена: со дня достижения ребенком 8 лет, если обращение за выплатой поступило не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, либо с месяца обращения за выплатой, если это обращение поступило позже 6 месяцев со дня достижения ребенком 8 лет.

Каковы сроки рассмотрения заявления?

Ежемесячная выплата назначается не позднее 10 рабочих дней с даты приема заявления. В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия, срок назначения ежемесячной выплаты территориальным органом ПФР продлевается на 20 рабочих дней, то есть в общей сложности заявление может рассматриваться 30 рабочих дней. Далее еще 5 рабочих дней после дня назначения ежемесячной выплаты на осуществление выплаты.

Последующие выплаты производятся с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.

Первые выплаты мы начнем осуществлять уже с мая, при этом назначаться они будут с 1 апреля.

Куда подать заявление?

Выплаты будут назначаться по принципу социального казначейства, то есть заявление подается в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, далее сотрудники Пенсионного фонда всю необходимую информацию будут получать в порядке межведомственного взаимодействия.

По-прежнему не исключена возможность подачи заявлений личным визитом в клиентские службы республики и через МФЦ.

Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет будут зачисляться как на банковские счета по карте «Мир», так и через Почту России на дом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Куда будет зачисляться выплата?

Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет будут зачисляться как на банковские счета по карте «Мир», так и через Почту России на дом. Важно помнить, что при заполнении заявлений на выплаты через кредитные учреждения указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

В случае ошибки фонд вернет заявление заявителю на доработку без вынесения отказа

Могут ли отказать в выплате?

Из практики предыдущих выплат могу сказать, что наиболее часто мы вынуждены выносить решение об отказе в связи с тем, что среднедушевой доход семьи заявителя превышает установленный в Татарстане прожиточный минимум на человека. Напомню, что под «членами семьи» понимаются супруг или супруга заявителя, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, которые учатся в вузах и ссузах по очной форме обучения. При этом мы исключаем тех детей, которые уже состоят в браке, в том числе тех, кто находится под опекой и попечительством. Исключение составляют лишь те члены семьи, которые находятся на полном государственном обеспечении, проходят военную службу по призыву или по контракту, обучаются в военных профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования, отбывающие наказание в виде лишения свободы, на принудительном лечении по решению суда и заключенные под стражу. При определении среднедушевого дохода учитываются доходы каждого члена семьи: алименты, стипендии, заработная плата, дотации, пенсии.

Вторая причина – необъективная оценка заявителем правила нулевого дохода.

И третья причина – подавая заявление, граждане не всегда учитывают то, что будет производиться комплексная оценка имущества семьи, то есть превышение допустимого количества объектов движимого или недвижимого имущества.

Также самая распространенная ошибка заявителей, которая вроде бы и не ведет к отказу, но может привести к тому, что дата получения выплаты будет отсрочена в связи с уточнениями сведений. Это неверно указанные реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться выплаты, когда они либо вводятся некорректно, либо счет были закрыт, либо он вообще принадлежит третьим лицам.

Если была допущена ошибка в заявлении, что делать? Подать заявление вновь?

Нет, подавать повторного заявления не нужно, фонд без вынесения отказа вернет заявление заявителю на доработку, на которое отводится 5 рабочих дней.

Не исключена возможность подачи заявлений личным визитом в клиентские службы республики и через МФЦ Фото: © «Татар-информ»

Как узнать, назначена ли выплата?

При подаче заявления через Портал государственных услуг уведомление о статусе заявления появится там же. Если заявление было подано лично, в случае положительного решения средства будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя. В случае отказа заявителю будет направлено уведомление, где будет указана причина отказа.

В Указе Президента России сказано, что пособие устанавливается с 1 апреля. Если заявления подали только с 1 мая, то как получить деньги за апрель?

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

Это значит, что если семья обратится за новой выплатой в первых числах мая, то первая выплата в мае будет сразу за два месяца – за апрель и за май. Если семья обратится в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за 3 месяца – апрель, май и июнь.

Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Будет ли производиться индексация выплаты?

Да. Ежемесячная выплата будет ежегодно увеличиваться с 1 января.