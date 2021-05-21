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21 мая 2021  08:05
Аяз Исмагилов

Эдуард Вафин о своем опыте вакцинации: «Антитела выработаны в достаточном количестве»

По данным Министерства здравоохранения Татарстана, порядка 300 тысяч жителей республики уже привились от коронавирусной инфекции Covid-19. О своем опыте вакцинации рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ. Эдуард Вафин обратился к представителям старшего поколения с призывом беречь себя и последовать его примеру.

Эдуард Вафин о своем опыте вакцинации: «Антитела выработаны в достаточном количестве»
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– Эдуард Яфасович, расскажите о своем отношении к вакцине как глава большого социального ведомства. Вы сами уже сделали прививку?

Как только услышал о том, что разработали прививку от этой страшной болезни, унесшей миллионы жизней, решил для себя сразу: однозначно «за», за прививку. А кто, если не мы, те, кто напрямую работает с гражданами, находящимися в «особой группе риска». Ведь наши посетители – наши бабушки и дедушки, которые, к сожалению, не могут противостоять этому вирусу. Именно поэтому пошел и поставил прививку.

Сотрудникам татарстанского отделения Пенсионного фонда как социальным работникам рекомендовано вакцинироваться. Сколько человек уже вакцинировалось?

Мы организовали добровольную запись на вакцинацию. Получился большой список, причем многие мои коллеги поставили прививку самостоятельно. Кто-то в своих поликлиниках, кто-то в открытых пунктах вакцинации в торговых центрах, что мне кажется очень удобным сегодня, когда мы все время куда-то все спешим. Лично у меня то, что большинство коллег заботятся не только о себе, но и об окружающих, вызывает оптимизм. Потому что это стабильность и безопасность. Я спокоен за свой коллектив и за граждан, с которыми мы работаем.

Как вы перенесли вакцинацию? Проблем не было? И каково это – быть одним из первопроходцев?

Перенес очень хорошо. Ни температурной реакции, ни каких-либо других побочных явлений не наблюдалось. Наверное, еще и потому, что изначальный настрой был только положительным. С самого начала считал, что это мой долг перед государством, поэтому и пошел добровольцем, как вы сказали – первопроходцем, когда прививки еще только тестировались. Заполнял дневник огромный такой (не знаю, делают ли это сейчас после прививок), хотя не всегда было время на это, но я понимал, что это необходимо и на основании этих данных проводится анализ и делаются заключения.

На антитела кровь сдавали?

Да, антитела выработаны в достаточном количестве. Медики уверили меня, что этого хватит предположительно на два года.

Прививку будете повторять время от времени?

Думаю, что это будет происходить так же, как мы прививаемся и от гриппа.

То есть вы будете контролировать количество антител, сколько их осталось?

Наверное, так. Как сказал Владимир Владимирович Путин, «береженого бог бережет». Сделав вакцину, вы все равно находитесь в зоне повышенной опасности, в зоне повышенного риска.

Что вы посоветуете тем, кто по каким-то причинам не может делать вакцинацию?

Не посоветую, а даже призову: соблюдайте социальную дистанцию, носите маску, воздержитесь от посещения массовых мероприятий, для получения необходимых госуслуг воспользуйтесь электронными сервисами. Кстати, именно в период пандемии Пенсионный фонд увеличил количество онлайн-услуг и работу в проактиве, на опережение получения социальных услуг, без посещения клиентских служб.

Отдельно хотел бы обратиться к гражданам в «особой группе риска» – к нашим бабушкам и дедушкам: берегите себя! Вы нам нужны, вы наши наставники и товарищи, поддержка и опора, мудрость и забота. Мы хотим смотреть в будущее вместе с вами! Согласитесь, ведь никто и никогда не испечет нам бабушкиных пирожков и так живо не расскажет нам историй, как дедушка.

Что вы можете сказать тем, кто все еще сомневается?

Я считаю, что вакцинироваться надо. Чем быстрее пройдет эта вакцинация для большого количества населения нашей страны, тем быстрее мы победим пандемию. Главное – вместе идти к этой победе, к победе над болезнью, тогда мы точно ее победим.

Мое личное поручение всем коллегам дано уже давно: несмотря ни на что, каждый раз на приеме, будь этот прием личный или консультация по телефону, напоминать гражданам о важности прививки. Как я уже сказал, только все вместе, дружно мы сможем победить этот недуг и сформировать популяционный иммунитет.

 

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