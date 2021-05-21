Эдуард Вафин о своем опыте вакцинации: «Антитела выработаны в достаточном количестве»

– Эдуард Яфасович, расскажите о своем отношении к вакцине как глава большого социального ведомства. Вы сами уже сделали прививку?

– Как только услышал о том, что разработали прививку от этой страшной болезни, унесшей миллионы жизней, решил для себя сразу: однозначно «за», за прививку. А кто, если не мы, те, кто напрямую работает с гражданами, находящимися в «особой группе риска». Ведь наши посетители – наши бабушки и дедушки, которые, к сожалению, не могут противостоять этому вирусу. Именно поэтому пошел и поставил прививку.

– Сотрудникам татарстанского отделения Пенсионного фонда как социальным работникам рекомендовано вакцинироваться. Сколько человек уже вакцинировалось?

– Мы организовали добровольную запись на вакцинацию. Получился большой список, причем многие мои коллеги поставили прививку самостоятельно. Кто-то в своих поликлиниках, кто-то в открытых пунктах вакцинации в торговых центрах, что мне кажется очень удобным сегодня, когда мы все время куда-то все спешим. Лично у меня то, что большинство коллег заботятся не только о себе, но и об окружающих, вызывает оптимизм. Потому что это стабильность и безопасность. Я спокоен за свой коллектив и за граждан, с которыми мы работаем.

– Как вы перенесли вакцинацию? Проблем не было? И каково это – быть одним из первопроходцев?

– Перенес очень хорошо. Ни температурной реакции, ни каких-либо других побочных явлений не наблюдалось. Наверное, еще и потому, что изначальный настрой был только положительным. С самого начала считал, что это мой долг перед государством, поэтому и пошел добровольцем, как вы сказали – первопроходцем, когда прививки еще только тестировались. Заполнял дневник огромный такой (не знаю, делают ли это сейчас после прививок), хотя не всегда было время на это, но я понимал, что это необходимо и на основании этих данных проводится анализ и делаются заключения.

– На антитела кровь сдавали?

– Да, антитела выработаны в достаточном количестве. Медики уверили меня, что этого хватит предположительно на два года.

– Прививку будете повторять время от времени?

– Думаю, что это будет происходить так же, как мы прививаемся и от гриппа.

– То есть вы будете контролировать количество антител, сколько их осталось?

– Наверное, так. Как сказал Владимир Владимирович Путин, «береженого бог бережет». Сделав вакцину, вы все равно находитесь в зоне повышенной опасности, в зоне повышенного риска.

– Что вы посоветуете тем, кто по каким-то причинам не может делать вакцинацию?

– Не посоветую, а даже призову: соблюдайте социальную дистанцию, носите маску, воздержитесь от посещения массовых мероприятий, для получения необходимых госуслуг воспользуйтесь электронными сервисами. Кстати, именно в период пандемии Пенсионный фонд увеличил количество онлайн-услуг и работу в проактиве, на опережение получения социальных услуг, без посещения клиентских служб.

Отдельно хотел бы обратиться к гражданам в «особой группе риска» – к нашим бабушкам и дедушкам: берегите себя! Вы нам нужны, вы наши наставники и товарищи, поддержка и опора, мудрость и забота. Мы хотим смотреть в будущее вместе с вами! Согласитесь, ведь никто и никогда не испечет нам бабушкиных пирожков и так живо не расскажет нам историй, как дедушка.

– Что вы можете сказать тем, кто все еще сомневается?

– Я считаю, что вакцинироваться надо. Чем быстрее пройдет эта вакцинация для большого количества населения нашей страны, тем быстрее мы победим пандемию. Главное – вместе идти к этой победе, к победе над болезнью, тогда мы точно ее победим.

Мое личное поручение всем коллегам дано уже давно: несмотря ни на что, каждый раз на приеме, будь этот прием личный или консультация по телефону, напоминать гражданам о важности прививки. Как я уже сказал, только все вместе, дружно мы сможем победить этот недуг и сформировать популяционный иммунитет.