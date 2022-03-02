Эдуард Вафин назвал средний размер страховой пенсии в Татарстане

После индексации на 8,6% страховая пенсия по старости в Татарстане составляет 17800 руб. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову сообщил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«У нас сейчас 1120 тыс. пенсионеров в Татарстане получают выплаты по линии Пенсионного фонда. Среди них есть инвалиды, люди разного возраста. 80-летних граждан у нас более 150 тыс. Для них тоже есть определенные изменения. Существует четыре основных обстоятельства, при которых гражданину повышается пенсия. Первое — это достижение 80-летнего возраста. Когда человек достигает 80 лет, у него есть фиксированная выплата страховой пенсии, в этом году это 6564,30 руб. Так вот, при достижении 80-летнего возраста он получает 100% надбавку, фиксированный размер пенсии составляет всего 13128, 60 руб.Никаких заявлений писать не нужно», - сказал он.

Второй момент касается увеличения пенсии за счет компенсационной выплаты в размере 1200 рублей. Люди, достигшие 80 лет, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства первой группы в случае, если за ними оформлен уход неработающими гражданами трудоспособного возраста, могут получить такую прибавку к пенсии. В этом случае нужно оформить заявление.

Также есть доплата к пенсии за иждивенца. Пенсионер может рассчитывать на государственную поддержку, если содержит нетрудоспособных несовершеннолетних детей, студентов очной формы обучения до 23 лет, пожилых родственников, инвалидов. Доплата составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за каждого иждивенца, но не более, чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Общая сумма доплаты в 2022 году составляет 6564, 30 руб.