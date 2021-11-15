Эдуард Вафин: «Компенсационная выплата может увеличить пенсию пожилых на 1,2 тыс. рублей»

О том, как оформить компенсационную выплату по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, рассказал Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин рассказал, как оформить компенсационную выплату по уходу за пожилыми людьми и инвалидами

Фото: © Султан Исхаков, ИА «Татар-информ»

Здравствуйте, давайте начнем с того, что же это за выплата?

Выплата, о которой сегодня пойдет речь, называется «компенсационной». Ее могут оформить граждане, достигшие 80-летнего возраста. Тем самым увеличить размер своей пенсии на 1200 рублей в месяц. Кроме престарелых граждан выплата может назначаться и инвалидам I группы, детям-инвалидам и престарелым, которые нуждаются в уходе по заключению врача. В последнем случае важным условием будет предоставление справки с медицинского учреждения.

Кто может стать ухаживающим?

Ухаживающим может стать любой неработающий трудоспособный гражданин, и совсем не обязательно состоять с пенсионером в родственных связях или совместно с ним проживать. Тем более что «уход» для каждого может быть совершенно разным, для кого-то помогать продукты приносить, лекарства, снег убрать, по огороду что-то помочь, а для кого-то достаточно разговоров по душам, это ведь тоже уход, иногда именно этого и не хватает, простого общения, заботы и человеческого тепла.

Ухаживающим может стать любой неработающий трудоспособный гражданин, и совсем не обязательно состоять с пенсионером в родственных связях Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

С чего надо начать, чтобы оформить уход за престарелым гражданином? Куда обращаться и какие документы для этого необходимы?

Здесь все просто. После того как нашли ухаживающего, осталось подать заявление на назначение выплаты, которое можно подать не выходя из дома в электронном виде на сайте Пенсионного фонда. Это очень удобно, а главное в наше время – безопасно! Нужно только иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Все необходимые сведения мы получим из имеющихся у нас данных либо запросим через систему межведомственного взаимодействия.

Важно, что необходимо подать 2 заявления: одно – от имени ухаживающего лица о назначении ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1,2 тыс. рублей и второе – от имени пенсионера о согласии на осуществление ухода. И выплата будет назначена уже с месяца подачи заявления.

Есть ли какие-то ограничения для ухаживающего?

Как я уже сказал, главное чтобы ухаживающий человек не являлся работающим и не получал пенсию или пособие по безработице, был трудоспособного возраста. Кстати, стать ухаживающим можно уже с 14 лет, даже если он получает стипендию, обучаясь на очной форме обучения.

Нет ограничений и в количестве лиц, за которым осуществляется уход, то есть один человек может ухаживать за несколькими пенсионерами, нуждающимися в уходе.

Необходимо подать 2 заявления: одно – от имени ухаживающего лица о назначении выплаты, второе — от имени пенсионера о согласии на осуществление ухода Фото: архив ИА «Татар-информ»

А самозанятые могут оформить уход?

Если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве самозанятого, но при этом не вступил в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то право на оформление по уходу за нетрудоспособным гражданином он имеет. Для Пенсионного фонда он является не работающим.

А если ухаживающий трудоустроился, тогда как быть?

Сообщить о трудоустройстве гражданин обязан самостоятельно в территориальный орган ПФР в течение 5 дней, непосредственно в клиентскую службу. Пренебрегать этим не стоит, так как при трудоустройстве ухаживающего теряется право на компенсационную выплату. Может образоваться переплата, которую необходимо будет вернуть. После того как трудовая деятельность прекратится, можно подать заявление на новое назначение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу.

Существуют ли какие-то плюсы для ухаживающих граждан?

Конечно, период ухода засчитывается ухаживающему, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.